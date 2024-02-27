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В Чехии раскрыли, почему ЕС боится слишком сильно давить на Москву

В Чехии раскрыли, почему ЕС боится слишком сильно давить на Москву - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Чехии раскрыли, почему ЕС боится слишком сильно давить на Москву

Евробюрократы понимают, что может нанести России действительно мощный удар. Но вводить такие ограничения не спешат. У их нерешительности есть простое... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:56+0300

2024-02-27T17:56+0300

2024-02-27T17:56+0300

политика

чехия

алюминий

нефть

газ

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Евробюрократы понимают, что может нанести России действительно мощный удар. Но вводить такие ограничения не спешат. У их нерешительности есть простое объяснение, пишет чешское издание Hrot.Европейский Союз одобрил уже тринадцатый пакет антироссийских санкций. Однако Брюссель не запретил критически важный перечень товаров. Самое значимое допущение – как и в прошлые времена, Москва свободно продает энергоресурсы, обеспечивая себе миллиардные доходы. Ценовой потолок в 60 долларов работал только в первые месяцы, но компании научились ловко обходить запреты.При этом Брюссель не ограничил продажу российских металлов на европейском рынке, обращает внимание автор публикации. Автопром остро нуждается в российском алюминии. И несмотря на давление прибалтийских государств, страны-члены ЕС не достигли консенсуса по запрету металла.Кроме того, продолжаются закупки ядерного топлива. Это позволяет Кремлю сохранить влияние на европейскую атомную промышленность, обращает внимание Hrot. Не может Евросоюз и наказать посредников, которые поставляют России товары "двойного назначения". Речь в основном про страны бывшего Советского Союза.23 февраля Евросоюз ввел 13-й пакет мер и ограничений против Москвы, в который вошли более сотни физических и почти девять десятков юридических лиц. Также введены ограничения против компаний, находящихся в третьих странах. Экспортные ограничения наложены на почти тридцать организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса России.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, алюминий, нефть, газ