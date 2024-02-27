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"Автотор" весной начнет производство кроссоверов китайского бренда Forthing

"Автотор" весной начнет производство кроссоверов китайского бренда Forthing - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Автотор" весной начнет производство кроссоверов китайского бренда Forthing

Калининградский "Автотор" планирует в марте начать производство трех моделей кроссоверов китайского бренда Forthing, говорится в сообщении компании. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T18:36+0300

2024-02-27T18:36+0300

2024-02-27T18:36+0300

россия

автотор

калининград

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в марте начать производство трех моделей кроссоверов китайского бренда Forthing, говорится в сообщении компании. "На заводе "Автотор" в Калининграде ведется подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 YACHT", — отмечается в сообщении. Продажи новинки стартуют уже в первом квартале 2024 года, уточнил автопроизводитель. На первоначальном этапе производство будет вестись в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. "В рамках сотрудничества с новым китайским партнером планом производства автомобилей Forthing предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации", — уточнили в "Автоторе". Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://1prime.ru/20240202/842964775.html

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россия, автотор, калининград