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Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам

Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам - 27.02.2024, ПРАЙМ

Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам

Парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь живущим в стране украинским беженцам, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T20:44+0300

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2024-02-27T20:44+0300

нидерланды

украинские беженцы

финансовая помощь для украины

сокращение

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ГААГА, 27 фев — ПРАЙМ. Парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь живущим в стране украинским беженцам, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).В среду Палата представителей Нидерландов рассмотрит данный закон с учетом различных поправок, которые предложили партии.Госсекретарь по вопросам убежища и миграции Эрик ван дер Бург представил в прошлом году законопроект, который, среди прочего, предлагает сократить пособие украинским беженцам в случае, если у них есть работа в Нидерландах.Так, партия "Новый общественный договор" (NSC) предлагает внести поправку, в случае принятия которой украинцы будут обязаны платить за газ, воду и электричество. "Фермерско-гражданское движение" (BBB) считает, что каждый работающий украинец должен платить не только за жилье, но и за медицинскую страховку.Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отмечает, что трудоустроенные украинцы должны вносить вклад в собственное содержание.Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.

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нидерланды, украинские беженцы, финансовая помощь для украины, сокращение