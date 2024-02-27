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Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам
Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам - 27.02.2024, ПРАЙМ
Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам
Парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь живущим в стране украинским беженцам, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T20:44+0300
2024-02-27T20:44+0300
2024-02-27T20:44+0300
нидерланды
украинские беженцы
финансовая помощь для украины
сокращение
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ГААГА, 27 фев — ПРАЙМ. Парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь живущим в стране украинским беженцам, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).В среду Палата представителей Нидерландов рассмотрит данный закон с учетом различных поправок, которые предложили партии.Госсекретарь по вопросам убежища и миграции Эрик ван дер Бург представил в прошлом году законопроект, который, среди прочего, предлагает сократить пособие украинским беженцам в случае, если у них есть работа в Нидерландах.Так, партия "Новый общественный договор" (NSC) предлагает внести поправку, в случае принятия которой украинцы будут обязаны платить за газ, воду и электричество. "Фермерско-гражданское движение" (BBB) считает, что каждый работающий украинец должен платить не только за жилье, но и за медицинскую страховку.Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отмечает, что трудоустроенные украинцы должны вносить вклад в собственное содержание.Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.
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нидерланды, украинские беженцы, финансовая помощь для украины, сокращение
НИДЕРЛАНДЫ, украинские беженцы, финансовая помощь для Украины, сокращение
Парламент Нидерландов намерен сократить помощь украинским беженцам
Парламент Нидерландов рассмотрит сокращение финансовой помощи украинским беженцам
ГААГА, 27 фев — ПРАЙМ. Парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь живущим в стране украинским беженцам, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
В среду Палата представителей Нидерландов рассмотрит данный закон с учетом различных поправок, которые предложили партии.
Большинство граждан Латвии не увидели пользу в украинских беженцах
Госсекретарь по вопросам убежища и миграции Эрик ван дер Бург представил в прошлом году законопроект, который, среди прочего, предлагает сократить пособие украинским беженцам в случае, если у них есть работа в Нидерландах.
Так, партия "Новый общественный договор" (NSC) предлагает внести поправку, в случае принятия которой украинцы будут обязаны платить за газ, воду и электричество. "Фермерско-гражданское движение" (BBB) считает, что каждый работающий украинец должен платить не только за жилье, но и за медицинскую страховку.
Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отмечает, что трудоустроенные украинцы должны вносить вклад в собственное содержание.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.