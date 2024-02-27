Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844607058.html
ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам
ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам
Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T21:07+0300
2024-02-27T21:07+0300
банк россии
центробанк
рост
https://1prime.ru/img/84114/55/841145581_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a3fe38dbcec94a19b3943b3f23f01fb6.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", — сказано в материалах. При этом в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. "Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Оценка финансового положения компаний реального сектора подтверждает, что риск системного роста запросов на реструктуризацию кредита в настоящее время отсутствует", — указывается в сообщении. Также участники обсуждения сошлись во мнении, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность продолжит нарастать. Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом. "При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте", — отмечается в материалах.
https://1prime.ru/20240127/842907682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84114/55/841145581_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8f23556e8483563e95e98f13d0d392e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, центробанк, рост
Банк России, Центробанк, рост
21:07 27.02.2024
 
ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам

Центробанк ожидает дальнейшего роста кредитных ставок на фоне ужесточения ДКП

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
"Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", — сказано в материалах.
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2024
Россияне стали вдвое чаще покупать подержанные автомобили в кредит
27 января, 10:46
При этом в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. "Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Оценка финансового положения компаний реального сектора подтверждает, что риск системного роста запросов на реструктуризацию кредита в настоящее время отсутствует", — указывается в сообщении.
Также участники обсуждения сошлись во мнении, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность продолжит нарастать. Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом.
"При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте", — отмечается в материалах.
 
Банк РоссииЦентробанкрост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала