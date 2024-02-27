https://1prime.ru/20240227/844607058.html

ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам

ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам - 27.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ ждет дальнейшего роста ставок по кредитам

Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T21:07+0300

2024-02-27T21:07+0300

2024-02-27T21:07+0300

банк россии

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", — сказано в материалах. При этом в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. "Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Оценка финансового положения компаний реального сектора подтверждает, что риск системного роста запросов на реструктуризацию кредита в настоящее время отсутствует", — указывается в сообщении. Также участники обсуждения сошлись во мнении, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность продолжит нарастать. Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом. "При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте", — отмечается в материалах.

https://1prime.ru/20240127/842907682.html

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банк россии, центробанк, рост