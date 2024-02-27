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В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России
В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России
Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для конфискации суверенных активов России, но их сейчас нет, заявил координатор Белого... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T22:39+0300
2024-02-27T22:51+0300
сша
белый дом
замороженные российские активы
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для конфискации суверенных активов России, но их сейчас нет, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби."Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", — сообщил он.По словам Кирби, в настоящее время США намерены использовать "часть" российских активов вместе с западными партнерами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Киева.Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240227/844603241.html
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сша, белый дом, замороженные российские активы, джо байден, конгресс сша
США, Белый дом, замороженные российские активы, Джо Байден, Конгресс США
22:39 27.02.2024 (обновлено: 22:51 27.02.2024)
 
В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России

Белый дом: Байдену нужны полномочия от Конгресса, но сейчас их нет

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для конфискации суверенных активов России, но их сейчас нет, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
"Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", — сообщил он.
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19:35
По словам Кирби, в настоящее время США намерены использовать "часть" российских активов вместе с западными партнерами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Киева.
Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.
Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов.
 
СШАБелый домзамороженные российские активыДжо БайденКонгресс США
 
 
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