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В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России

В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России

Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для конфискации суверенных активов России, но их сейчас нет, заявил координатор Белого... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T22:39+0300

2024-02-27T22:39+0300

2024-02-27T22:51+0300

сша

белый дом

замороженные российские активы

джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для конфискации суверенных активов России, но их сейчас нет, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби."Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", — сообщил он.По словам Кирби, в настоящее время США намерены использовать "часть" российских активов вместе с западными партнерами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Киева.Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов.

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сша, белый дом, замороженные российские активы, джо байден, конгресс сша