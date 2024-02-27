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Директор проекта "Пакш-2" рассказал о специалистах, которые строят АЭС

Директор проекта "Пакш-2" рассказал о специалистах, которые строят АЭС - 27.02.2024, ПРАЙМ

Директор проекта "Пакш-2" рассказал о специалистах, которые строят АЭС

В строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии задействованы специалисты, которые участвовали в сооружении БелАЭС, в проекте, помимо россиян, белорусов и венгров,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T08:04+0300

2024-02-27T08:04+0300

2024-02-27T08:04+0300

венгрия

белоруссия

росатом

аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. В строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии задействованы специалисты, которые участвовали в сооружении БелАЭС, в проекте, помимо россиян, белорусов и венгров, примут также участие турки и сербы, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. До проекта АЭС "Пакш-2" Полянин руководил строительством Белорусской станции с реакторами ВВЭР-1200, второй блок которой был сдан в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года. "Как известно, все АЭС разные, однако Белорусская АЭС и Ленинградская АЭС-2 являются референтными станциями для АЭС "Пакш-2". В этом смысле опыт, полученный при строительстве АЭС в Белоруссии, безусловно пригодится АСЭ и мне в Венгрии", - сказал он. По его словам, на текущем этапе основного строительства новых энергоблоков в Пакше уже задействованы специалисты из Белоруссии, это строители, монтажники, электрики и представители других профессий. "Я пригласил часть своей команды, остальная работает сейчас на проектах "Росатома" в Бангладеш и Египте. Значительное количество белорусских специалистов, включая специалистов подрядных организации Белоруссии, приобрели опыт строительства АЭС, поэтому они могут и должны работать в Венгрии в качестве сотрудников подрядных организаций "Росатома", - сообщил Полянин. Проект АЭС "Пакш-2", по словам директора, является "поистине международным", в нем примут участие россияне, венгры, белорусы, турки, сербы и представители ряда других стран. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

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венгрия, белоруссия, росатом, аэс "пакш-2", аэс, белаэс