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Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России
Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг"... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:24+0300
2024-02-27T14:24+0300
россия
лизинг
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг" Александр Валенцев. Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили. "Спрос на автолизинг сохранится, но в результате изменений произойдет его перераспределение. Клиенты будут чаще выбирать китайских производителей и технику со вторичного рынка, а сама субсидия сфокусируется на приоритетных для Минпромторга направлениях – электромобилях, автобусах, тягачах КАМАЗ. На год был выделен достаточно ограниченный объем субсидии и ее сужение позволит продлить срок действия программы", - сказал Валенцев. По его словам, исключение части техники из программы не окажет на рынок значительного влияния.
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россия, лизинг
РОССИЯ, лизинг
14:24 27.02.2024
 
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России

Эксперт: сужение программы льготного автолизинга в РФ позволит продлить срок ее действия

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Станция манеж"
Выставка Станция манеж - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг" Александр Валенцев.
Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили.
Японский праворульный автомобиль марки Honda Civic - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга
09:42
"Спрос на автолизинг сохранится, но в результате изменений произойдет его перераспределение. Клиенты будут чаще выбирать китайских производителей и технику со вторичного рынка, а сама субсидия сфокусируется на приоритетных для Минпромторга направлениях – электромобилях, автобусах, тягачах КАМАЗ. На год был выделен достаточно ограниченный объем субсидии и ее сужение позволит продлить срок действия программы", - сказал Валенцев.
По его словам, исключение части техники из программы не окажет на рынок значительного влияния.
 
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