https://1prime.ru/20240227/auto-844583878.html
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России
Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг"... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:24+0300
2024-02-27T14:24+0300
2024-02-27T14:24+0300
россия
лизинг
https://1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг" Александр Валенцев. Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили. "Спрос на автолизинг сохранится, но в результате изменений произойдет его перераспределение. Клиенты будут чаще выбирать китайских производителей и технику со вторичного рынка, а сама субсидия сфокусируется на приоритетных для Минпромторга направлениях – электромобилях, автобусах, тягачах КАМАЗ. На год был выделен достаточно ограниченный объем субсидии и ее сужение позволит продлить срок действия программы", - сказал Валенцев. По его словам, исключение части техники из программы не окажет на рынок значительного влияния.
https://1prime.ru/20240227/auto-844545605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84153/21/841532146_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_443bcf5c8ffa49e16becb4d4bbe4e6e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лизинг
Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России
Эксперт: сужение программы льготного автолизинга в РФ позволит продлить срок ее действия
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг" Александр Валенцев.
Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили.
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга
"Спрос на автолизинг сохранится, но в результате изменений произойдет его перераспределение. Клиенты будут чаще выбирать китайских производителей и технику со вторичного рынка, а сама субсидия сфокусируется на приоритетных для Минпромторга направлениях – электромобилях, автобусах, тягачах КАМАЗ. На год был выделен достаточно ограниченный объем субсидии и ее сужение позволит продлить срок действия программы", - сказал Валенцев.
По его словам, исключение части техники из программы не окажет на рынок значительного влияния.