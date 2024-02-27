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Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России

Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия сужения программы льготного автолизинга в России

Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг"... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:24+0300

2024-02-27T14:24+0300

2024-02-27T14:24+0300

россия

лизинг

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сужение программы субсидирования автолизинга позволит продлить срок ее действия, рассказал РИА Новости руководитель отдела организации продаж "Интерлизинг" Александр Валенцев. Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили. "Спрос на автолизинг сохранится, но в результате изменений произойдет его перераспределение. Клиенты будут чаще выбирать китайских производителей и технику со вторичного рынка, а сама субсидия сфокусируется на приоритетных для Минпромторга направлениях – электромобилях, автобусах, тягачах КАМАЗ. На год был выделен достаточно ограниченный объем субсидии и ее сужение позволит продлить срок действия программы", - сказал Валенцев. По его словам, исключение части техники из программы не окажет на рынок значительного влияния.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лизинг