https://1prime.ru/20240227/eu-844543424.html
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ
Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:22+0300
2024-02-27T09:22+0300
2024-02-27T09:25+0300
вооружения
ес
оружие
https://1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg."Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию… в ближайшие недели", - говорится в публикации.Согласно изданию, по новому плану, к 2035 году ЕС должен будет приобретать половину от всех закупаемых вооружений у стран блока, а не у третьих стран. Стратегия также предусматривает определение минимального объема оборонных закупок, которые страны ЕС должны будут осуществлять совместно.Отмечается также, что механизмы быстрого наращивания производства критически важных компонентов также будут прописаны в плане, чтобы реагировать на их нехватку или кризисные ситуации.В издании подчеркнули, что целью плана является улучшение доступа оборонной промышленности ЕС к источникам финансирования. Важным аспектом стратегии стала возможность массового производства боеприпасов и беспилотников.Страны объединения также рассмотрят вариант дать Украине возможность принять участие в совместных оборонных закупках, заключили в агентстве.
/20240225/843159868.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83753/66/837536681_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fb190ae1293b19a0649311e8138e36ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, оружие
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает
Bloomberg.
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
"Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию… в ближайшие недели", - говорится в публикации.
Согласно изданию, по новому плану, к 2035 году ЕС должен будет приобретать половину от всех закупаемых вооружений у стран блока, а не у третьих стран. Стратегия также предусматривает определение минимального объема оборонных закупок, которые страны ЕС должны будут осуществлять совместно.
Отмечается также, что механизмы быстрого наращивания производства критически важных компонентов также будут прописаны в плане, чтобы реагировать на их нехватку или кризисные ситуации.
В издании подчеркнули, что целью плана является улучшение доступа оборонной промышленности ЕС к источникам финансирования. Важным аспектом стратегии стала возможность массового производства боеприпасов и беспилотников.
Страны объединения также рассмотрят вариант дать Украине возможность принять участие в совместных оборонных закупках, заключили в агентстве.