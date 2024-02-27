https://1prime.ru/20240227/eu-844543424.html

ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ

ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ

Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:22+0300

2024-02-27T09:22+0300

2024-02-27T09:25+0300

вооружения

ес

оружие

https://1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg."Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию… в ближайшие недели", - говорится в публикации.Согласно изданию, по новому плану, к 2035 году ЕС должен будет приобретать половину от всех закупаемых вооружений у стран блока, а не у третьих стран. Стратегия также предусматривает определение минимального объема оборонных закупок, которые страны ЕС должны будут осуществлять совместно.Отмечается также, что механизмы быстрого наращивания производства критически важных компонентов также будут прописаны в плане, чтобы реагировать на их нехватку или кризисные ситуации.В издании подчеркнули, что целью плана является улучшение доступа оборонной промышленности ЕС к источникам финансирования. Важным аспектом стратегии стала возможность массового производства боеприпасов и беспилотников.Страны объединения также рассмотрят вариант дать Украине возможность принять участие в совместных оборонных закупках, заключили в агентстве.

/20240225/843159868.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, оружие