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ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ
Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:22+0300
2024-02-27T09:25+0300
вооружения
ес
оружие
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg."Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию… в ближайшие недели", - говорится в публикации.Согласно изданию, по новому плану, к 2035 году ЕС должен будет приобретать половину от всех закупаемых вооружений у стран блока, а не у третьих стран. Стратегия также предусматривает определение минимального объема оборонных закупок, которые страны ЕС должны будут осуществлять совместно.Отмечается также, что механизмы быстрого наращивания производства критически важных компонентов также будут прописаны в плане, чтобы реагировать на их нехватку или кризисные ситуации.В издании подчеркнули, что целью плана является улучшение доступа оборонной промышленности ЕС к источникам финансирования. Важным аспектом стратегии стала возможность массового производства боеприпасов и беспилотников.Страны объединения также рассмотрят вариант дать Украине возможность принять участие в совместных оборонных закупках, заключили в агентстве.
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ес, оружие
Вооружения, ЕС, оружие
09:22 27.02.2024 (обновлено: 09:25 27.02.2024)
 
ЕС представит новую стратегию по военным закупкам, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюз представит стратегию по своим военным закупкам в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.
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"Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию… в ближайшие недели", - говорится в публикации.
Согласно изданию, по новому плану, к 2035 году ЕС должен будет приобретать половину от всех закупаемых вооружений у стран блока, а не у третьих стран. Стратегия также предусматривает определение минимального объема оборонных закупок, которые страны ЕС должны будут осуществлять совместно.
Отмечается также, что механизмы быстрого наращивания производства критически важных компонентов также будут прописаны в плане, чтобы реагировать на их нехватку или кризисные ситуации.
В издании подчеркнули, что целью плана является улучшение доступа оборонной промышленности ЕС к источникам финансирования. Важным аспектом стратегии стала возможность массового производства боеприпасов и беспилотников.
Страны объединения также рассмотрят вариант дать Украине возможность принять участие в совместных оборонных закупках, заключили в агентстве.
 
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