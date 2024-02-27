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"Безумие". Во Франции ужаснулись перспективе развязывания войны с Россией

"Безумие". Во Франции ужаснулись перспективе развязывания войны с Россией - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Безумие". Во Франции ужаснулись перспективе развязывания войны с Россией

Глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских солдат на | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:24+0300

2024-02-27T10:24+0300

2024-02-27T10:42+0300

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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских солдат на Украину, и назвал перспективу развязывания войны против России безумием. Об этом французский политик написал в социальной сети Х.Ранее французский лидер заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России."Отправка войск на Украину сделает нас участниками конфликта. Война против России была бы безумием. Эта вербальная воинственная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы – это уже безответственный акт", - сообщил политик.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.

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франция, ес, военные