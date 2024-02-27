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Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину
Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон, допуская отправку солдат на Украину, пытается играть в военачальника. Такое мнение выразила глава фракции крайне правой... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:23+0300
2024-02-27T11:28+0300
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, допуская отправку солдат на Украину, пытается играть в военачальника. Такое мнение выразила глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен в социальной сети Х."Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", - отметила политик.Ранее французский президент заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
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франция, марин ле пен, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Спецоперация на Украине
11:23 27.02.2024 (обновлено: 11:28 27.02.2024)
 
Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину

Ле Пен о заявлении Макрона про отправку солдат на Украину: играет в военачальника

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, допуская отправку солдат на Украину, пытается играть в военачальника. Такое мнение выразила глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен в социальной сети Х.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2024
Марин Ле Пен назвала "худшего врага" французских фермеров
25 января, 14:34
"Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", - отметила политик.
Ранее французский президент заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯМарин Ле ПенЭммануэль Макрон
 
 
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