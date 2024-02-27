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Начало Третьей мировой. Во Франции оценили заявление Макрона

Начало Третьей мировой. Во Франции оценили заявление Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ

Начало Третьей мировой. Во Франции оценили заявление Макрона

Отправка французских войск на Украину станет началом Третьей мировой войны, заявил руководитель националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:23+0300

2024-02-27T11:23+0300

2024-02-27T11:46+0300

спецоперация на украине

флориан филиппо

франция

эммануэль макрон

украина

россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Отправка французских войск на Украину станет началом Третьей мировой войны, заявил руководитель националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Также он заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Как уточнил президент, лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут. Позже глава правительства Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой Москвы."Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.Россия заявляла, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других государствах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что возможная отправка странами Запада своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией.Президент Владимир Путин, говоря об СВО, подчеркивал, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Москва достигнет своих целей в СВО. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Соединенных Штатах знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.

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флориан филиппо, франция, эммануэль макрон, украина, россия