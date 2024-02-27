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Американский политолог назвал сроки окончания военных действий на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Американский политолог назвал сроки окончания военных действий на Украине
Американский политолог назвал сроки окончания военных действий на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
Американский политолог назвал сроки окончания военных действий на Украине
Реальные военные действия в рамках украинского конфликта закончатся не позже 2025 года, спрогнозировал в интервью китайскому изданию Global Times американский... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:57+0300
2024-02-27T11:57+0300
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Реальные военные действия в рамках украинского конфликта закончатся не позже 2025 года, спрогнозировал в интервью китайскому изданию Global Times американский политолог Джон Миршаймер.По его мнению, Россия возьмет еще больше территорий, чем контролирует сейчас, после чего наступит перемирие, а конечным результатом будет замороженный конфликт, но без подлинного мирного соглашения. "Следовательно, останется опасность, что он снова станет горячим", — отметил он.Политолог считает, что Запад, в основном США, не примет такой финальный договор, по которому Россия получает существенную часть территории Украины — так что даже при замороженном конфликте Вашингтон, Брюссель и Киев пойдут на многое, чтобы незаметно подорвать позиции Москвы в регионах, которые последняя взяла под контроль."В то же время русские приложат все усилия, чтобы украинское государство-обрубок было слабой и нефункциональной экономико-политической сущностью. Получится конфликт, который будет представлять собой не "горячую войну", а соперничество в области безопасности, когда на одной стороне стоит Россия, а на другой — Украина и ее союзники. Оно станет простираться так далеко, насколько можно охватить взглядом", — полагает Миршаймер.Он назвал такую ситуацию "очень удручающей", поскольку этому конфликту "конца и края не видно"."Острая, глубокая враждебность сохранится надолго. Я не думаю, что в обозримом будущем отношения Москвы с Западом или Киевом наладятся", — подчеркнул эксперт.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, китай, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, КИТАЙ, США
11:57 27.02.2024
 
Американский политолог назвал сроки окончания военных действий на Украине

Политолог Миршаймер: военные действия на Украине закончатся не позже 2025 года

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Реальные военные действия в рамках украинского конфликта закончатся не позже 2025 года, спрогнозировал в интервью китайскому изданию Global Times американский политолог Джон Миршаймер.
По его мнению, Россия возьмет еще больше территорий, чем контролирует сейчас, после чего наступит перемирие, а конечным результатом будет замороженный конфликт, но без подлинного мирного соглашения. "Следовательно, останется опасность, что он снова станет горячим", — отметил он.
Политолог считает, что Запад, в основном США, не примет такой финальный договор, по которому Россия получает существенную часть территории Украины — так что даже при замороженном конфликте Вашингтон, Брюссель и Киев пойдут на многое, чтобы незаметно подорвать позиции Москвы в регионах, которые последняя взяла под контроль.
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"В то же время русские приложат все усилия, чтобы украинское государство-обрубок было слабой и нефункциональной экономико-политической сущностью. Получится конфликт, который будет представлять собой не "горячую войну", а соперничество в области безопасности, когда на одной стороне стоит Россия, а на другой — Украина и ее союзники. Оно станет простираться так далеко, насколько можно охватить взглядом", — полагает Миршаймер.
Он назвал такую ситуацию "очень удручающей", поскольку этому конфликту "конца и края не видно".
"Острая, глубокая враждебность сохранится надолго. Я не думаю, что в обозримом будущем отношения Москвы с Западом или Киевом наладятся", — подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯКИТАЙСША
 
 
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