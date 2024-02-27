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Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Ход Специальной военной операции подтверждает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:20+0300
2024-02-27T14:20+0300
2024-02-27T14:20+0300
спецоперация на украине
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сергей шойгу
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ход Специальной военной операции подтверждает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках заседания коллегии министерства."В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - отметил глава ведомства.Глава ведомства также поздоравил бойцов спецназа с Днем сил специальных операций (ССО). Министр добавил, что в ближайшее время страна узнает об их ежедневных подвигах и работе. Он выразил благодарность в отношении их работы, отметив их уверенность, профессионализм и честь.Шойгу также подчеркнул, что прозападные неправительственные организации активизировали свою антироссийскую деятельность в Центральной Азии, пытаясь ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество региона с Россией. Шойгу отметил, что основная угроза по-прежнему исходит из Афганистана, а численность боевиков "Исламского государства"* в регионе выросла на 15 процентов. Ожидается также увеличение производства наркотиков в республиках Центральной Азии на 20 процентов, заключил министр.*Террористическая организация, запрещена в России
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россия, сво, сергей шойгу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Шойгу: ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ход Специальной военной операции подтверждает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках заседания коллегии министерства.
"В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - отметил глава ведомства.
Шойгу поручил учитывать опыт СВО и оперативно улучшать вооружение
Глава ведомства также поздоравил бойцов спецназа с Днем сил специальных операций (ССО). Министр добавил, что в ближайшее время страна узнает об их ежедневных подвигах и работе. Он выразил благодарность в отношении их работы, отметив их уверенность, профессионализм и честь.
Шойгу также подчеркнул, что прозападные неправительственные организации активизировали свою антироссийскую деятельность в Центральной Азии, пытаясь ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество региона с Россией. Шойгу отметил, что основная угроза по-прежнему исходит из Афганистана, а численность боевиков "Исламского государства"* в регионе выросла на 15 процентов.
Ожидается также увеличение производства наркотиков в республиках Центральной Азии на 20 процентов, заключил министр.
*Террористическая организация, запрещена в России