https://1prime.ru/20240227/ukraina-844547843.html

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ

Украина столкнулась с тем, что боевые действия на линии фронта зашли в тупик — в ВСУ не хватает личного состава, нормируется расход боеприпасов, причем это... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:19+0300

2024-02-27T10:19+0300

2024-02-27T10:39+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сша

https://1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина столкнулась с тем, что боевые действия на линии фронта зашли в тупик — в ВСУ не хватает личного состава, нормируется расход боеприпасов, причем это происходит на фоне задержки в получении военной помощи извне, тогда как Россия, напротив, "набирает обороты". Об этом пишет Bloomberg.Так, на прошлой неделе российские войска заняли город Авдеевку под Донецком, напоминает агентство.Сейчас Россия прощупывает украинскую оборону на предмет слабых мест, вынуждая Киев рассредоточить свои сокращающиеся военные запасы и солдат вдоль 1500-километровой линии фронта.В то же время финансовая поддержка США, важнейший спасательный круг для ВСУ, сталкивается с огромными препятствиями в палате представителей конгресса, возглавляемой республиканцами, отмечается в публикации.Подчеркивается, что зависимость Украины от западного оружия, проблемы с запуском собственного производства боеприпасов внутри страны и нежелание мобилизовать больше войск также влияют на ее усилия.Геополитическая ситуация также не добавляет определенности — даже в Польше, самом верном союзнике Украины, местные фермеры блокируют границу, что, как опасается Киев, может нанести ущерб его военным усилиям, говорится в статье.При этом в США на президентских выборах осенью, скорее всего, Дональд Трамп станет кандидатом от республиканской партии. Политик рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и принуждения Украины к переговорам о прекращении конфликта.

/20240226/844499189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сша