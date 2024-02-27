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"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ
"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ
Украина столкнулась с тем, что боевые действия на линии фронта зашли в тупик — в ВСУ не хватает личного состава, нормируется расход боеприпасов, причем это... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:19+0300
2024-02-27T10:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина столкнулась с тем, что боевые действия на линии фронта зашли в тупик — в ВСУ не хватает личного состава, нормируется расход боеприпасов, причем это происходит на фоне задержки в получении военной помощи извне, тогда как Россия, напротив, "набирает обороты". Об этом пишет Bloomberg.Так, на прошлой неделе российские войска заняли город Авдеевку под Донецком, напоминает агентство.Сейчас Россия прощупывает украинскую оборону на предмет слабых мест, вынуждая Киев рассредоточить свои сокращающиеся военные запасы и солдат вдоль 1500-километровой линии фронта.В то же время финансовая поддержка США, важнейший спасательный круг для ВСУ, сталкивается с огромными препятствиями в палате представителей конгресса, возглавляемой республиканцами, отмечается в публикации.Подчеркивается, что зависимость Украины от западного оружия, проблемы с запуском собственного производства боеприпасов внутри страны и нежелание мобилизовать больше войск также влияют на ее усилия.Геополитическая ситуация также не добавляет определенности — даже в Польше, самом верном союзнике Украины, местные фермеры блокируют границу, что, как опасается Киев, может нанести ущерб его военным усилиям, говорится в статье.При этом в США на президентских выборах осенью, скорее всего, Дональд Трамп станет кандидатом от республиканской партии. Политик рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и принуждения Украины к переговорам о прекращении конфликта.
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украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США
10:19 27.02.2024 (обновлено: 10:39 27.02.2024)
 
"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ

Bloomberg: недостаток боеприпасов завел ВСУ в тупик

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина столкнулась с тем, что боевые действия на линии фронта зашли в тупик — в ВСУ не хватает личного состава, нормируется расход боеприпасов, причем это происходит на фоне задержки в получении военной помощи извне, тогда как Россия, напротив, "набирает обороты". Об этом пишет Bloomberg.
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Так, на прошлой неделе российские войска заняли город Авдеевку под Донецком, напоминает агентство.
Сейчас Россия прощупывает украинскую оборону на предмет слабых мест, вынуждая Киев рассредоточить свои сокращающиеся военные запасы и солдат вдоль 1500-километровой линии фронта.
В то же время финансовая поддержка США, важнейший спасательный круг для ВСУ, сталкивается с огромными препятствиями в палате представителей конгресса, возглавляемой республиканцами, отмечается в публикации.
Подчеркивается, что зависимость Украины от западного оружия, проблемы с запуском собственного производства боеприпасов внутри страны и нежелание мобилизовать больше войск также влияют на ее усилия.
Геополитическая ситуация также не добавляет определенности — даже в Польше, самом верном союзнике Украины, местные фермеры блокируют границу, что, как опасается Киев, может нанести ущерб его военным усилиям, говорится в статье.
При этом в США на президентских выборах осенью, скорее всего, Дональд Трамп станет кандидатом от республиканской партии. Политик рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и принуждения Украины к переговорам о прекращении конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСША
 
 
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