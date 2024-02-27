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ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard, пишут СМИ

ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard, пишут СМИ

ВСУ потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, семь из которых были утрачены в боях за село Работино, сообщает немецкое издание Süddeutsche... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:44+0300

2024-02-27T12:44+0300

2024-02-27T12:44+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВСУ потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, семь из которых были утрачены в боях за село Работино, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung."Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне: более 20 были уничтожены или брошены, семь из них только в Работино", - говорится в публикации.По мнению одного из командиров танка Leopard 2А6, главной угрозой для этой боевой машины являются российские беспилотники. Он также указал на уязвимое место танка - зазор между башней и корпусом, но в целом выразил удовлетворение боевыми качествами танка.Ранее издание Financial Times сообщало, что вооруженные силы Германии значительно ослабли после передачи лучшего вооружения Украине, и пока неясно, когда эти пробелы будут устранены.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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украина, всу, танки