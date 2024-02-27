https://1prime.ru/20240227/ukraine-844594653.html
В Турции раскритиковали заявление Зеленского о числе погибших военных
В Турции раскритиковали заявление Зеленского о числе погибших военных - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Турции раскритиковали заявление Зеленского о числе погибших военных
По словам президента Украины Владимира Зеленского, за все время конфликта на Украине погибло не менее 31 тысячи солдат ВСУ, передает издание Haber7. Тем не... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:01+0300
2024-02-27T17:01+0300
2024-02-27T17:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за все время конфликта на Украине погибло не менее 31 тысячи солдат ВСУ, передает издание Haber7. Тем не менее, читатели усомнились в таких данных и напомнили, чем для украинцев обернулась политика нынешнего главы государства.Согласно автору публикации, Зеленский ранее не стал называть реальное число погибших украинских солдат, аргументируя это тем, что это поможет России."Украинцы думали, выбравшие комика, сильно сожалеют об этом. Они думали, что войдут в ЕС, НАТО, но вошла Россия. К ним", - написал один из комментаторов.Другой читатель отметил, что Зеленский превратился в марионетку, которая отдала все ради Соединенных Штатов."Стыд и позор. Никчемный тип и пустое место", - заключил один из читателей.Отмечается, что Соединенные Штаты все же посчитали число погибших военных. По их мнению, их количество достигает 70 тысяч человек.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
В Турции раскритиковали заявление Зеленского о числе погибших военных
Haber7: в Турции раскритиковали заявление Зеленского о числе погибших военных
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, за все время конфликта на Украине погибло не менее 31 тысячи солдат ВСУ, передает
издание Haber7. Тем не менее, читатели усомнились в таких данных и напомнили, чем для украинцев обернулась политика нынешнего главы государства.
Согласно автору публикации, Зеленский ранее не стал называть реальное число погибших украинских солдат, аргументируя это тем, что это поможет России.
"Украинцы думали, выбравшие комика, сильно сожалеют об этом. Они думали, что войдут в ЕС, НАТО, но вошла Россия. К ним", - написал один из комментаторов.
"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине
Другой читатель отметил, что Зеленский превратился в марионетку, которая отдала все ради Соединенных Штатов.
"Стыд и позор. Никчемный тип и пустое место", - заключил один из читателей.
Отмечается, что Соединенные Штаты все же посчитали число погибших военных. По их мнению, их количество достигает 70 тысяч человек.