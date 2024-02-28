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Киеву вопреки: Европа не хочет оставаться без российского газа

Киеву вопреки: Европа не хочет оставаться без российского газа - 28.02.2024, ПРАЙМ

Киеву вопреки: Европа не хочет оставаться без российского газа

Контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2024 года. Украинская сторона неоднократно транслировала, что не планирует его продлевать... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T04:49+0300

2024-02-28T04:49+0300

2024-02-28T04:49+0300

транзит газа через украину

газовый рынок

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2024 года. Украинская сторона неоднократно транслировала, что не планирует его продлевать. Однако несколько европейских стран крайне заинтересованы в сохранении этого маршрута. Какое решение в итоге примут и как оно отразится на потребителях, разбирался "Прайм".Вернуть нельзя оставитьОбсуждается несколько вариантов. Наиболее очевидный – продление действующего контракта. Но он маловероятен, поскольку на нынешних условиях неинтересен ни одной из сторон. Украина не настроена на продление по политическим мотивам, "Газпром" – в силу неопределенности долгосрочного спроса на российский трубопроводный газ в ЕС."Мы не заинтересованы в контракте с прежним условием "качай или плати", ведь непонятны потребности Европы в газе в ближайшие годы. Кроме того, Запад может ввести санкции против "Газпрома", а других поставщиков там нет", - объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Более реалистичный сценарий – переход с января 2025 года на краткосрочное бронирование мощностей через механизм аукционов. Об этом будет проще договориться. Тем более, с 2019 года Украина перешла на европейскую систему регулирования газовой отрасли, согласно которой обязана проводить аукционы, разыгрывая транзитные мощности. "Газпром" уже принимал участие в таких аукционах в 2021 году, когда нужно было качать в Европу дополнительные объемы.Это выгоднее, чем долгосрочный контракт, поскольку не применяется принцип "качай или плати". Скорее всего, аукционы будут проводить на месяц вперед. Основной вопрос, допустит ли Украина к участию "Газпром", и если нет, то кто будет бронировать мощности. Возможно, европейским покупателям придется пересмотреть точку сдачи, предусмотренную долгосрочными контрактами. И непонятно, как они будут договариваться с "Газпромом", не исключено, что появится посредник.В целом для российской стороны лучше передавать газ покупателям на границе, тогда все договоренности с Киевом лягут на плечи европейцев.В любом случае "Нафтогаз" выставляет условия для продления транзита. Одно из них – покупатель берет на себя содержание и ремонт ГТС, напомнил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Иными словами, странам ЕС придется отвечать за функционирование линии на территории Украины, чинить и поддерживать систему. "Это вызвало у европейцев массу вопросов. Тем не менее, вариант рассматривается", - отметил эксперт.План "Б" тоже готовитсяАлармистский сценарий, который можно назвать "планом Б" – полное прекращение транзита. Сейчас он не столь велик, как в предыдущие годы, однако, несмотря на практически полный разрыв торговых отношений между Россией и Украиной, ежедневно "Газпром" подает в ЕС более 40 миллионов кубов газа, а в январе транзит составил 1,29 миллиарда кубов. В 2022-2023 годах система была загружена практически до максимума своих возможностей (до 99 процентов в ноябре 2023 года).От поставок из России зависят Словакия, Австрия, Венгрия. Заместить их из других источников невозможно. Альтернативные маршруты есть лишь у Венгрии – через "Турецкий поток"."Часть "украинских" объёмов можно перекинуть на турецкое направление. Но все же полностью взять на себя все 15 миллиардов кубов, которые прокачиваются через Украину, "Турецкий поток" не сможет", - рассуждает замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.По его словам, полная остановка транзита в краткосрочной перспективе не нанесет значимого ущерба. Такое уже было в начале 2009-го, затем поставки возобновились. Проблема может возникнуть, если транзит остановится насовсем. Это ухудшит снабжение газом местного населения и вызовет проблемы с самим трубопроводом.Даже самая современная конструкция должна стабильно функционировать, иначе возможны серьезные неполадки, опасные как для людей, так и для окружающей среды. А украинская труба далеко не новая. Технически "Оператор ГТС Украины" может поддерживать работоспособность транзитных газопроводов и при нулевой прокачке, но это дорогое удовольствие и непонятно, кто за это будет платить.Поэтому, если транзит встанет более чем на год, придется говорить о демонтаже части компрессорных станций, а затем и самих труб. Но сразу на это не решатся. "Поэтому судьба этих газопроводов (прежде всего, это украинские участки "Уренгой – Помары – Ужгород" и "Прогресса") зависит от сроков потенциального прерывания транзита", - полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Это создаст острый дефицит газа, который страны ЕС будут пытаться экстренно закрыть. "Есть разные оценки, насколько это возможно сделать. Население без газа и электроэнергии точно не оставят, но коммерческий сектор, особенно энергоемкая промышленность, в течение нескольких лет будет поставлена в условия жесткого кризиса", - считает он.Газ завтрашнего дняНо главное – закрыть не столько текущий дефицит, сколько потребности завтрашнего дня. Падение поставок в ЕС, спровоцированное санкционным давлением и подрывом инфраструктуры “Северных потоков” – временное явление, считает доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития Президентской Академии Тамара Сафонова.Причин несколько. Прежде всего, объем регазификации сжиженного природного газа, приобретаемого преимущественно в США, пока еще на низких уровнях. Это связано как с недостаточностью оборудования, так и с ценой и объемами поставок. А из-за решения американской администрации ограничить экспорт газа они и вовсе под вопросом.В 2025 году в мире запустят сразу несколько новых СПГ-проектов, но азиатских рынках он обычно дороже, и при необходимости его легко перекупят. Таким образом, Европа рискует столкнуться с нехваткой СПГ и резким скачком цен. Тогда европейцы станут сговорчивее, а в случае необходимости надавят на украинскую сторону. Возможно и заключение новых долгосрочных контрактов на выгодных России условиях.Параллельно Россия создает альтернативные пути поставок топлива, в том числе сжиженного природного газа. В 2023 году ЕС увеличил закупку российского СПГ на три процента, и показатель будет расти вместе с введением в России новых терминалов регазификации.

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Наталья Карнова https://1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

транзит газа через украину, газовый рынок