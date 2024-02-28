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Такер Карлсон объяснил, как Байден сможет победить на выборах
Такер Карлсон объяснил, как Байден сможет победить на выборах - 28.02.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон объяснил, как Байден сможет победить на выборах
Президент США Джо Байден не может ни говорить, ни ходить, Единственный шанс для действующего президента США Джо Байдена переизбраться на новый срок –... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T07:29+0300
2024-02-28T07:29+0300
2024-02-28T07:29+0300
политика
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не может ни говорить, ни ходить, Единственный шанс для действующего президента США Джо Байдена переизбраться на новый срок – фальсификация результатов выборов, заявил в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом известный американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.Карлсон отметил, что Байден "не может говорить, не может ходить", и его победа на предстоящих выборах станет шуткой над демократией.При этом журналист заявил: "Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации".В последнее время проблемы с памятью Байдена проявляются особенно остро. Так, действующий президент три раза рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенности вызвал отчет спецпрокурора Роберта Хера, подготовленный по итогам расследования о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно назвать сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Действующий президент США тоже заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.
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сша, такер карлсон, джо байден, выборы
Политика, США, Такер Карлсон, Джо Байден, выборы
Такер Карлсон объяснил, как Байден сможет победить на выборах
Такер Карлсон: Байден победит на выборах лишь при фальсификации
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не может ни говорить, ни ходить, Единственный шанс для действующего президента США Джо Байдена переизбраться на новый срок – фальсификация результатов выборов, заявил в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом известный американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.
Карлсон отметил, что Байден "не может говорить, не может ходить", и его победа на предстоящих выборах станет шуткой над демократией.
При этом журналист заявил: "Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации".
В последнее время проблемы с памятью Байдена проявляются особенно остро. Так, действующий президент три раза рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенности вызвал отчет спецпрокурора Роберта Хера, подготовленный по итогам расследования о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно назвать сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее
Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп
и Никки Хейли
. Действующий президент США тоже заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.