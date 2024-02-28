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Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир" - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир"
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир"
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщили РИА Новости в банке. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T07:33+0300
2024-02-28T07:34+0300
банк
переводы
карта "мир"
https://1prime.ru/img/sharing/article/844611181.jpg?1709094892
АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщили РИА Новости в банке. "В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года. В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц", - говорится в сообщении банка. О приостановке банком операций с картами платежной системы "Мир" стало известно 27 февраля. Ранее американский минфин объявил о санкциях США в отношении России, которые затронули в том числе Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт "Мир". В НСПК в свою очередь сообщили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.
https://1prime.ru/20240226/844497099.html
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192
40
192
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40
банк, переводы, карта "мир"
банк, переводы, карта "Мир"
07:33 28.02.2024 (обновлено: 07:34 28.02.2024)
 
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир" из-за санкций

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АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщили РИА Новости в банке.
"В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года. В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц", - говорится в сообщении банка.
О приостановке банком операций с картами платежной системы "Мир" стало известно 27 февраля.
Ранее американский минфин объявил о санкциях США в отношении России, которые затронули в том числе Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт "Мир".
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В НСПК в свою очередь сообщили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.
 
банкпереводыкарта "Мир"
 
 
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