https://1prime.ru/20240228/844611181.html

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир" - 28.02.2024, ПРАЙМ

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщили РИА Новости в банке. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T07:33+0300

2024-02-28T07:33+0300

2024-02-28T07:34+0300

банк

переводы

карта "мир"

https://1prime.ru/img/sharing/article/844611181.jpg?1709094892

АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщили РИА Новости в банке. "В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года. В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц", - говорится в сообщении банка. О приостановке банком операций с картами платежной системы "Мир" стало известно 27 февраля. Ранее американский минфин объявил о санкциях США в отношении России, которые затронули в том числе Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт "Мир". В НСПК в свою очередь сообщили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.

https://1prime.ru/20240226/844497099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк, переводы, карта "мир"