Уже все: ослабление доллара началось

Вчера на валютном рынке наблюдалось ослабление доллара и юаня по отношению к российскому рублю на фоне снижения неопределенности вокруг новых санкций и налогового периода в России. Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 рубля, юань подешевел на 0,20% до 12,73 рубля. Пара евро/доллар завершила торги на отметке 100 рублей. Укрепление позиций рубля происходит на фоне снижения опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поскольку значительная их часть уже была заложена в котировки ранее. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат 28 февраля. В преддверии этой даты экспортеры конвертируют часть валютной выручки в рубли для уплаты налогов. Однако стоит отметить, что влияние этого фактора ограничено, так как приток экспортной выручки сдерживается действием санкций, сокращением добычи нефти и газа в рамках сделки ОПЕК+ и низкими ценами на нефть. На нефтяном рынке 27 февраля цена на нефть марки Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Несколько дней цена крутится вокруг уровня $82,60. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность в регионе Персидского залива - продолжающиеся атаки на суда в Красном море, которые ведут к срыву графиков и удорожанию морских перевозок. Сегодня утром стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет $82,35. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен до $84 к 4 марта и дальнейший рост до $87,50. На динамику цен повлиял слабый отчет API о росте запасов нефти в США. Однако вечером ожидается публикация официальных данных Минэнерго США, которые могут скорректировать котировки. Тем не менее, в целом прогноз по росту цен сохраняется. Рост цен на нефть будет оказывать поддержку рублю. Также экспортеры продолжат продавать валюту в соответствии с указом об обязательной продаже части валютной выручки. На торгах Мосбиржи курс доллара составляет 92,19 рубля. К концу 28 февраля ожидается умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля. Более значительного укрепления рубля можно ожидать в случае падения индекса доллара во второй половине дня.
Вчера на валютном рынке наблюдалось ослабление доллара и юаня по отношению к российскому рублю на фоне снижения неопределенности вокруг новых санкций и налогового периода в России. Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 рубля, юань подешевел на 0,20% до 12,73 рубля. Пара евро/доллар завершила торги на отметке 100 рублей.
Укрепление позиций рубля происходит на фоне снижения опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поскольку значительная их часть уже была заложена в котировки ранее.
Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат 28 февраля. В преддверии этой даты экспортеры конвертируют часть валютной выручки в рубли для уплаты налогов. Однако стоит отметить, что влияние этого фактора ограничено, так как приток экспортной выручки сдерживается действием санкций, сокращением добычи нефти и газа в рамках сделки ОПЕК+ и низкими ценами на нефть.
На нефтяном рынке 27 февраля цена на нефть марки Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Несколько дней цена крутится вокруг уровня $82,60. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность в регионе Персидского залива - продолжающиеся атаки на суда в Красном море, которые ведут к срыву графиков и удорожанию морских перевозок.
Сегодня утром стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет $82,35. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен до $84 к 4 марта и дальнейший рост до $87,50. На динамику цен повлиял слабый отчет API о росте запасов нефти в США. Однако вечером ожидается публикация официальных данных Минэнерго США, которые могут скорректировать котировки. Тем не менее, в целом прогноз по росту цен сохраняется.
Рост цен на нефть будет оказывать поддержку рублю. Также экспортеры продолжат продавать валюту в соответствии с указом об обязательной продаже части валютной выручки.
На торгах Мосбиржи курс доллара составляет 92,19 рубля. К концу 28 февраля ожидается умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля. Более значительного укрепления рубля можно ожидать в случае падения индекса доллара во второй половине дня.
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