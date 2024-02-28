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Уже все: ослабление доллара началось - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Уже все: ослабление доллара началось
Уже все: ослабление доллара началось - 28.02.2024, ПРАЙМ
Уже все: ослабление доллара началось
Вчера на валютном рынке наблюдалось ослабление доллара и юаня по отношению к российскому рублю на фоне снижения неопределенности вокруг новых санкций и... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:48+0300
2024-02-28T08:48+0300
мнения аналитиков
нефть
индекс мосбиржи
https://1prime.ru/img/sharing/article/844613296.jpg?1709099304
Вчера на валютном рынке наблюдалось ослабление доллара и юаня по отношению к российскому рублю на фоне снижения неопределенности вокруг новых санкций и налогового периода в России. Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 рубля, юань подешевел на 0,20% до 12,73 рубля. Пара евро/доллар завершила торги на отметке 100 рублей. Укрепление позиций рубля происходит на фоне снижения опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поскольку значительная их часть уже была заложена в котировки ранее. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат 28 февраля. В преддверии этой даты экспортеры конвертируют часть валютной выручки в рубли для уплаты налогов. Однако стоит отметить, что влияние этого фактора ограничено, так как приток экспортной выручки сдерживается действием санкций, сокращением добычи нефти и газа в рамках сделки ОПЕК+ и низкими ценами на нефть. На нефтяном рынке 27 февраля цена на нефть марки Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Несколько дней цена крутится вокруг уровня $82,60. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность в регионе Персидского залива - продолжающиеся атаки на суда в Красном море, которые ведут к срыву графиков и удорожанию морских перевозок. Сегодня утром стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет $82,35. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен до $84 к 4 марта и дальнейший рост до $87,50. На динамику цен повлиял слабый отчет API о росте запасов нефти в США. Однако вечером ожидается публикация официальных данных Минэнерго США, которые могут скорректировать котировки. Тем не менее, в целом прогноз по росту цен сохраняется. Рост цен на нефть будет оказывать поддержку рублю. Также экспортеры продолжат продавать валюту в соответствии с указом об обязательной продаже части валютной выручки. На торгах Мосбиржи курс доллара составляет 92,19 рубля. К концу 28 февраля ожидается умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля. Более значительного укрепления рубля можно ожидать в случае падения индекса доллара во второй половине дня.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Нефть, индекс Мосбиржи
08:48 28.02.2024
 

Уже все: ослабление доллара началось

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
Вчера на валютном рынке наблюдалось ослабление доллара и юаня по отношению к российскому рублю на фоне снижения неопределенности вокруг новых санкций и налогового периода в России. Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 рубля, юань подешевел на 0,20% до 12,73 рубля. Пара евро/доллар завершила торги на отметке 100 рублей.

Укрепление позиций рубля происходит на фоне снижения опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поскольку значительная их часть уже была заложена в котировки ранее.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат 28 февраля. В преддверии этой даты экспортеры конвертируют часть валютной выручки в рубли для уплаты налогов. Однако стоит отметить, что влияние этого фактора ограничено, так как приток экспортной выручки сдерживается действием санкций, сокращением добычи нефти и газа в рамках сделки ОПЕК+ и низкими ценами на нефть.

На нефтяном рынке 27 февраля цена на нефть марки Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Несколько дней цена крутится вокруг уровня $82,60. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность в регионе Персидского залива - продолжающиеся атаки на суда в Красном море, которые ведут к срыву графиков и удорожанию морских перевозок.

Сегодня утром стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет $82,35. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен до $84 к 4 марта и дальнейший рост до $87,50. На динамику цен повлиял слабый отчет API о росте запасов нефти в США. Однако вечером ожидается публикация официальных данных Минэнерго США, которые могут скорректировать котировки. Тем не менее, в целом прогноз по росту цен сохраняется.

Рост цен на нефть будет оказывать поддержку рублю. Также экспортеры продолжат продавать валюту в соответствии с указом об обязательной продаже части валютной выручки.

На торгах Мосбиржи курс доллара составляет 92,19 рубля. К концу 28 февраля ожидается умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля. Более значительного укрепления рубля можно ожидать в случае падения индекса доллара во второй половине дня.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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