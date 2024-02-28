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Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова
Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова - 28.02.2024, ПРАЙМ
Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова
Союзники Парижа сами не поняли и не поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину, заявила в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:07+0300
2024-02-28T09:07+0300
эммануэль макрон
поддержка украины
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Союзники Парижа сами не поняли и не поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заявление французского лидера вызвало шок у его соратников, "соучастников по НАТО". "Тут же в течении пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они… от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история", — сказала Захарова.Она считает, что "никто так и не понял — я сейчас говорю о его же собственных партнерах, друзьях, союзниках", зачем Макрон сделал такое заявление.По мнению Захаровой, Макрон в условиях паузы оказания Вашингтоном финансовой помощи Украине оказал некую помощь информационно-политическую Белому дому, "чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима".Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
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эммануэль макрон, поддержка украины
Эммануэль Макрон, поддержка Украины
09:07 28.02.2024
 
Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова

Захарова: западные союзники сами не поняли заявление Макрона об отправке войск на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Союзники Парижа сами не поняли и не поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, заявление французского лидера вызвало шок у его соратников, "соучастников по НАТО".
"Тут же в течении пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они… от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история", — сказала Захарова.
Она считает, что "никто так и не понял — я сейчас говорю о его же собственных партнерах, друзьях, союзниках", зачем Макрон сделал такое заявление.
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По мнению Захаровой, Макрон в условиях паузы оказания Вашингтоном финансовой помощи Украине оказал некую помощь информационно-политическую Белому дому, "чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима".
Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
 
Эммануэль Макронподдержка Украины
 
 
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