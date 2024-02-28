https://1prime.ru/20240228/844614725.html

В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ

В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ

Все большая часть американских конгрессменов начинает понимать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров. Об этом сообщает газета... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:10+0300

2024-02-28T09:10+0300

2024-02-28T09:10+0300

спецоперация на украине

сша

россия

украина

переговоры

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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Все большая часть американских конгрессменов начинает понимать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на законодателей США."Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния...", - такое мнение высказал в беседе с газетой зампред комитета сената по разведке Марко Рубио.Сенатор Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил надежду, что Украина по итогам переговоров сохранится. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена "отстает от понимания ситуации на местах".Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.

https://1prime.ru/20240227/844588276.html

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сша, россия, украина, переговоры