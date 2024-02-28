Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240228/844614725.html
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ
Все большая часть американских конгрессменов начинает понимать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров. Об этом сообщает газета... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:10+0300
2024-02-28T09:10+0300
спецоперация на украине
сша
россия
украина
переговоры
https://1prime.ru/img/78048/17/780481793_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0833dc976b1ba8c19403ce1556bdea7b.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Все большая часть американских конгрессменов начинает понимать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на законодателей США."Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния...", - такое мнение высказал в беседе с газетой зампред комитета сената по разведке Марко Рубио.Сенатор Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил надежду, что Украина по итогам переговоров сохранится. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена "отстает от понимания ситуации на местах".Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
https://1prime.ru/20240227/844588276.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/78048/17/780481793_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6bd46e160ad91d48b54148f93d350047.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина, переговоры
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
09:10 28.02.2024
 
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ

Politico: в США конгрессмены все больше призывают к диалогу с Россией по Украине

© fotolia.com / BastosКапитолий
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© fotolia.com / Bastos
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Все большая часть американских конгрессменов начинает понимать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на законодателей США.
"Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния...", - такое мнение высказал в беседе с газетой зампред комитета сената по разведке Марко Рубио.
Сенатор Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил надежду, что Украина по итогам переговоров сохранится. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена "отстает от понимания ситуации на местах".
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден
Вчера, 15:36
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала