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Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол
Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол - 28.02.2024, ПРАЙМ
Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол
Киевский режим, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в беседе... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:45+0300
2024-02-28T10:56+0300
спецоперация на украине
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украина
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суд
россия
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Киевский режим, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.Мирошник выразил сомнение, что западные страны готовы бесконечно защищать киевские власти. По его словам, в перспективе нескольких лет ситуация в отношении как Зеленского, так и "возглавляемого им киевского режима" "достаточно сильно" изменится."Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – прим. ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - заявил Мирошник. Вместе с тем он подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". По его словам, сегодня уже видно, что "что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах"."Это только начало", - заключил дипломат.Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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мид, украина, режим, суд, россия
Спецоперация на Украине, МИД, УКРАИНА, режим, суд, РОССИЯ
09:45 28.02.2024 (обновлено: 10:56 28.02.2024)
 
Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол

Посол МИД РФ Мирошник: киевский режим обязательно окажется под судом

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Киевский режим, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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08:37
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.
Мирошник выразил сомнение, что западные страны готовы бесконечно защищать киевские власти. По его словам, в перспективе нескольких лет ситуация в отношении как Зеленского, так и "возглавляемого им киевского режима" "достаточно сильно" изменится.
"Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – прим. ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - заявил Мирошник.
Вместе с тем он подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". По его словам, сегодня уже видно, что "что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах".
"Это только начало", - заключил дипломат.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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08:19
Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
Спецоперация на УкраинеМИДУКРАИНАрежимсудРОССИЯ
 
 
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