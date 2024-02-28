https://1prime.ru/20240228/844616914.html

Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол

Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол - 28.02.2024, ПРАЙМ

Суд над киевским режимом неизбежен, заявил российский посол

Киевский режим, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в беседе... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:45+0300

2024-02-28T09:45+0300

2024-02-28T10:56+0300

спецоперация на украине

мид

украина

режим

суд

россия

https://1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Киевский режим, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.Мирошник выразил сомнение, что западные страны готовы бесконечно защищать киевские власти. По его словам, в перспективе нескольких лет ситуация в отношении как Зеленского, так и "возглавляемого им киевского режима" "достаточно сильно" изменится."Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – прим. ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - заявил Мирошник. Вместе с тем он подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". По его словам, сегодня уже видно, что "что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах"."Это только начало", - заключил дипломат.Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240228/844613012.html

https://1prime.ru/20240228/844612540.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, украина, режим, суд, россия