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"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина
"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина
Президент России Владимир Путин не проиграет украинский конфликт. Такое мнение в соцсети X выразил сенатор-республиканец из США от штата Висконсин Рон... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:02+0300
2024-02-28T11:02+0300
2024-02-28T11:08+0300
сша
поддержка украины
спецоперация на украине
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не проиграет украинский конфликт. Такое мнение в соцсети X выразил сенатор-республиканец из США от штата Висконсин Рон Джонсон."Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — отметил он.Джонсон считает, что Вашингтону следует прекратить ослаблять США расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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сша, поддержка украины, владимир путин
США, поддержка Украины, Спецоперация на Украине, Владимир Путин
"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина
Американский сенатор Джонсон заявил, что Путин не проиграет конфликт на Украине
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин не проиграет украинский конфликт. Такое мнение в соцсети X
выразил сенатор-республиканец из США от штата Висконсин Рон Джонсон.
"Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — отметил он.
Джонсон считает, что Вашингтону следует прекратить ослаблять США расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом.
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.