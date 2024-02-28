https://1prime.ru/20240228/844628083.html

"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина

"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Смотреть в лицо реальности". В конгрессе США признали успех Путина

Президент России Владимир Путин не проиграет украинский конфликт. Такое мнение в соцсети X выразил сенатор-республиканец из США от штата Висконсин Рон... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:02+0300

2024-02-28T11:02+0300

2024-02-28T11:08+0300

сша

поддержка украины

спецоперация на украине

владимир путин

https://1prime.ru/img/84309/61/843096126_0:0:2790:1569_1920x0_80_0_0_9ee8876ae31080908f20ff54ee267b0f.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не проиграет украинский конфликт. Такое мнение в соцсети X выразил сенатор-республиканец из США от штата Висконсин Рон Джонсон."Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — отметил он.Джонсон считает, что Вашингтону следует прекратить ослаблять США расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240228/844614725.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, поддержка украины, владимир путин