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В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:07+0300
2024-02-28T12:08+0300
спецоперация на украине
украина
италия
поставки вооружений
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет, даже если конфликт на Украине закончится, сообщает IL Fatto Quotidiano.Самый обсуждаемый пункт договора – о некой "будущей агрессии" Москвы. Указано, что в случае вооруженного конфликта Италия и Украина "в течение 24 часов обсудят шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Это обязательство напоминает пятую статью Устава НАТО, которая требует от участников альянса прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.Италия также согласилась оказывать экономическую и военную помощь Украине в течение десяти лет. Не уточняется при этом, сколько и какого оружия отправлено и какие объемы средства потрачены. Неясны и будущие цифры, а также их источники. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные средства: около 16 миллиардов евро в период с 2022 по 2024 год.Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.Пункты схожи с деталями договоренностей о безопасности, заключенных между Киевом и Лондоном. Двенадцатого января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязался выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и поддерживать страну на протяжении десяти лет.В воскресенье, 25 февраля, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заметив, однако, что на ее родине "слишком много путинистов" и предложил лишить их шенгенских виз. Более того, Киев, по его словам, готовит "список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы".Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина, италия, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, поставки вооружений
12:07 28.02.2024 (обновлено: 12:08 28.02.2024)
 
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом

FQ: Рим выступит в поддержку Киева в течение 24 часов в случае конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет, даже если конфликт на Украине закончится, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Самый обсуждаемый пункт договора – о некой "будущей агрессии" Москвы. Указано, что в случае вооруженного конфликта Италия и Украина "в течение 24 часов обсудят шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Это обязательство напоминает пятую статью Устава НАТО, которая требует от участников альянса прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.
Антонио Таяни на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
В Италии не поддержат идею отправки войск на Украину
Вчера, 17:06
Италия также согласилась оказывать экономическую и военную помощь Украине в течение десяти лет. Не уточняется при этом, сколько и какого оружия отправлено и какие объемы средства потрачены. Неясны и будущие цифры, а также их источники. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные средства: около 16 миллиардов евро в период с 2022 по 2024 год.
Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.
Пункты схожи с деталями договоренностей о безопасности, заключенных между Киевом и Лондоном. Двенадцатого января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязался выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и поддерживать страну на протяжении десяти лет.
В воскресенье, 25 февраля, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заметив, однако, что на ее родине "слишком много путинистов" и предложил лишить их шенгенских виз. Более того, Киев, по его словам, готовит "список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы".
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАИТАЛИЯпоставки вооружений
 
 
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