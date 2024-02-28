https://1prime.ru/20240228/844639002.html

В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом

В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом

На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:07+0300

2024-02-28T12:07+0300

2024-02-28T12:08+0300

спецоперация на украине

украина

италия

поставки вооружений

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет, даже если конфликт на Украине закончится, сообщает IL Fatto Quotidiano.Самый обсуждаемый пункт договора – о некой "будущей агрессии" Москвы. Указано, что в случае вооруженного конфликта Италия и Украина "в течение 24 часов обсудят шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Это обязательство напоминает пятую статью Устава НАТО, которая требует от участников альянса прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.Италия также согласилась оказывать экономическую и военную помощь Украине в течение десяти лет. Не уточняется при этом, сколько и какого оружия отправлено и какие объемы средства потрачены. Неясны и будущие цифры, а также их источники. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные средства: около 16 миллиардов евро в период с 2022 по 2024 год.Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.Пункты схожи с деталями договоренностей о безопасности, заключенных между Киевом и Лондоном. Двенадцатого января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязался выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и поддерживать страну на протяжении десяти лет.В воскресенье, 25 февраля, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заметив, однако, что на ее родине "слишком много путинистов" и предложил лишить их шенгенских виз. Более того, Киев, по его словам, готовит "список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы".Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, италия, поставки вооружений