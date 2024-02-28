https://1prime.ru/20240228/844639002.html
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:07+0300
2024-02-28T12:07+0300
2024-02-28T12:08+0300
спецоперация на украине
украина
италия
поставки вооружений
https://1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6367438c0dad54ab788d08b9940f9ae3.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет, даже если конфликт на Украине закончится, сообщает IL Fatto Quotidiano.Самый обсуждаемый пункт договора – о некой "будущей агрессии" Москвы. Указано, что в случае вооруженного конфликта Италия и Украина "в течение 24 часов обсудят шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Это обязательство напоминает пятую статью Устава НАТО, которая требует от участников альянса прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.Италия также согласилась оказывать экономическую и военную помощь Украине в течение десяти лет. Не уточняется при этом, сколько и какого оружия отправлено и какие объемы средства потрачены. Неясны и будущие цифры, а также их источники. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные средства: около 16 миллиардов евро в период с 2022 по 2024 год.Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.Пункты схожи с деталями договоренностей о безопасности, заключенных между Киевом и Лондоном. Двенадцатого января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязался выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и поддерживать страну на протяжении десяти лет.В воскресенье, 25 февраля, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заметив, однако, что на ее родине "слишком много путинистов" и предложил лишить их шенгенских виз. Более того, Киев, по его словам, готовит "список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы".Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
https://1prime.ru/20240227/844595503.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cd05f9106a55ad9c614a24c8cd282efa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, италия, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, поставки вооружений
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
FQ: Рим выступит в поддержку Киева в течение 24 часов в случае конфликта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
На сайте итальянского правительства появился текст договора о гарантиях безопасности между Римом и Киевом. Документ свяжет две страны на ближайшие десять лет, даже если конфликт на Украине закончится, сообщает IL Fatto Quotidiano
.
Самый обсуждаемый пункт договора – о некой "будущей агрессии" Москвы. Указано, что в случае вооруженного конфликта Италия и Украина "в течение 24 часов обсудят шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Это обязательство напоминает пятую статью Устава НАТО, которая требует от участников альянса прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.
В Италии не поддержат идею отправки войск на Украину
Италия также согласилась оказывать экономическую и военную помощь Украине в течение десяти лет. Не уточняется при этом, сколько и какого оружия отправлено и какие объемы средства потрачены. Неясны и будущие цифры, а также их источники. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные средства: около 16 миллиардов евро в период с 2022 по 2024 год.
Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.
Пункты схожи с деталями договоренностей о безопасности, заключенных между Киевом и Лондоном. Двенадцатого января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязался выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и поддерживать страну на протяжении десяти лет.
В воскресенье, 25 февраля, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заметив, однако, что на ее родине "слишком много путинистов" и предложил лишить их шенгенских виз. Более того, Киев, по его словам, готовит "список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы".