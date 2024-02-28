https://1prime.ru/20240228/844819402.html

На Украине давно замечали спецназовцев НАТО, рассказал российский офицер

На Украине давно замечали спецназовцев НАТО, рассказал российский офицер - 28.02.2024, ПРАЙМ

На Украине давно замечали спецназовцев НАТО, рассказал российский офицер

Российские военные неоднократно замечали спецназовцев стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия и в заградотрядах,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:00+0300

2024-02-28T13:00+0300

2024-02-28T13:31+0300

россия

сво

украина

иностранные наемники

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Российские военные неоднократно замечали спецназовцев стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия и в заградотрядах, сообщил в беседе с РИА Новости командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.Газета Financial Times ранее сообщала, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, о присутствии спецназа стран Запада на Украине. При этом издание также отметило, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что руководство государств Евросоюза еще пришло к согласию в отношении отправки своих войск на Украину, направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией.Собеседник РИА Новости рассказал: "Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили".Также иностранные спецподразделения были замечены среди наводчиков зарубежного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов, сообщил российский офицер. Такого количества "качественных пилотов", по его словам, у Украины никогда не было. При этом он подчеркнул, что сегодня ни для кого не секрет, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями."Они постоянно тут (в зоне спецоперации – прим. ред.) Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали", - поделился с журналистами офицер.

https://1prime.ru/20240228/nato-844621013.html

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россия, сво, украина, иностранные наемники