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У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров - 28.02.2024, ПРАЙМ
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У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров
У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров - 28.02.2024, ПРАЙМ
У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров
Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:34+0300
2024-02-28T13:34+0300
авто
aurus
денис мантуров
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%). Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.
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авто, aurus, денис мантуров
Авто, Aurus, Денис Мантуров
13:34 28.02.2024
 
У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров

Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров.
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада
26 февраля, 21:57
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.
 
АвтоAurusДенис Мантуров
 
 
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