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"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:43+0300
2024-02-28T13:59+0300
росатом
аэс
алексей лихачев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности под их потребности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Малая атомная генерация сейчас очень востребована, отметил Лихачев, выступая в Госдуме на правительственном часе. "Росатом" обсуждает возможность сооружения малых АЭС под нужды российских компаний, добавил он."Газпромнефть", "Норникель", "Лукойл", "Русская платина", - перечислил Лихачев."Они еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - добавил он.
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росатом, аэс, алексей лихачев
Росатом, АЭС, Алексей Лихачев
13:43 28.02.2024 (обновлено: 13:59 28.02.2024)
 
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС

"Росатом" ведет переговоры по малым АЭС с "Газпромнефтью", "Лукойлом" и другими

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Росатом"
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности под их потребности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО
12:24
Малая атомная генерация сейчас очень востребована, отметил Лихачев, выступая в Госдуме на правительственном часе. "Росатом" обсуждает возможность сооружения малых АЭС под нужды российских компаний, добавил он.
"Газпромнефть", "Норникель", "Лукойл", "Русская платина", - перечислил Лихачев.
"Они еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - добавил он.
 
РосатомАЭСАлексей Лихачев
 
 
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