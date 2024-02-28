https://1prime.ru/20240228/845014609.html

"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС

"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС

"Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:43+0300

2024-02-28T13:43+0300

2024-02-28T13:59+0300

росатом

аэс

алексей лихачев

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности под их потребности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Малая атомная генерация сейчас очень востребована, отметил Лихачев, выступая в Госдуме на правительственном часе. "Росатом" обсуждает возможность сооружения малых АЭС под нужды российских компаний, добавил он."Газпромнефть", "Норникель", "Лукойл", "Русская платина", - перечислил Лихачев."Они еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - добавил он.

https://1prime.ru/20240228/844659991.html

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росатом, аэс, алексей лихачев