https://1prime.ru/20240228/845014609.html
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:43+0300
2024-02-28T13:43+0300
2024-02-28T13:59+0300
росатом
аэс
алексей лихачев
https://1prime.ru/img/83925/34/839253481_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d0b81702c1d9ade71b538646f9a83a4c.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности под их потребности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Малая атомная генерация сейчас очень востребована, отметил Лихачев, выступая в Госдуме на правительственном часе. "Росатом" обсуждает возможность сооружения малых АЭС под нужды российских компаний, добавил он."Газпромнефть", "Норникель", "Лукойл", "Русская платина", - перечислил Лихачев."Они еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - добавил он.
https://1prime.ru/20240228/844659991.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83925/34/839253481_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_ceebde2adaa08488efff96ddd8077d6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росатом, аэс, алексей лихачев
Росатом, АЭС, Алексей Лихачев
"Росатом" ведет переговоры о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры по малым АЭС с "Газпромнефтью", "Лукойлом" и другими
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры с рядом российских компаний, в том числе "Газпромнефтью", "Норникелем", "Лукойлом", о возможности строительства АЭС малой мощности под их потребности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО
Малая атомная генерация сейчас очень востребована, отметил Лихачев, выступая в Госдуме на правительственном часе. "Росатом" обсуждает возможность сооружения малых АЭС под нужды российских компаний, добавил он.
"Газпромнефть", "Норникель", "Лукойл", "Русская платина", - перечислил Лихачев.
"Они еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - добавил он.