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Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев - 28.02.2024, ПРАЙМ
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:52+0300
2024-02-28T14:05+0300
турция
росатом
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.
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турция, росатом, аэс
ТУРЦИЯ, Росатом, АЭС
13:52 28.02.2024 (обновлено: 14:05 28.02.2024)
 
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Анкара приняла решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в Турции

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.
По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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"Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.
 
ТУРЦИЯРосатомАЭС
 
 
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