https://1prime.ru/20240228/845037159.html

Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев

Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев - 28.02.2024, ПРАЙМ

Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:52+0300

2024-02-28T13:52+0300

2024-02-28T14:05+0300

турция

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.

https://1prime.ru/20240228/844612540.html

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турция, росатом, аэс