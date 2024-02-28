https://1prime.ru/20240228/845037159.html
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев - 28.02.2024, ПРАЙМ
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:52+0300
2024-02-28T13:52+0300
2024-02-28T14:05+0300
турция
росатом
аэс
https://1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.
https://1prime.ru/20240228/844612540.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, росатом, аэс
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Анкара приняла решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в Турции
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.
По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США
"Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.