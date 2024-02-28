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Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:32+0300
2024-02-28T17:32+0300
2024-02-28T17:35+0300
спецоперация на украине
всу
украина
иностранные наемники
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post."Хотя официальные данные не слишком конкретны, около двадцати тысяч иностранцев пятидесяти национальностей составляют международный легион Украины", — отмечается в статье.Согласно сведениям, которые получит автор публикации, Вашингтон, Лондон и Париж направили в зону боевых действий не только военных советников, но и подразделения специального назначения. Кроме того, отмечается, что ЦРУ спонсирует и формирует запутанную сеть шпионских баз в соседней с Россией стране.Следственный комитет России уже расследует уголовные дела в отношении почти шестисот наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. Среди установленных лиц – американцы, грузины и британцы. Одному гражданину Грузии уже был вынесен приговор.
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всу, украина, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, иностранные наемники
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
WP: на Украине уже воюют более 20 тысяч иностранных наемников 50 национальностей
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ.
По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post
.
"Хотя официальные данные не слишком конкретны, около двадцати тысяч иностранцев пятидесяти национальностей составляют международный легион Украины", — отмечается в статье.
Согласно сведениям, которые получит автор публикации, Вашингтон, Лондон и Париж направили в зону боевых действий не только военных советников, но и подразделения специального назначения. Кроме того, отмечается, что ЦРУ спонсирует и формирует запутанную сеть шпионских баз в соседней с Россией стране.
Следственный комитет России уже расследует уголовные дела в отношении почти шестисот наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. Среди установленных лиц – американцы, грузины и британцы. Одному гражданину Грузии уже был вынесен приговор.