Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240228/845677158.html
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:32+0300
2024-02-28T17:35+0300
спецоперация на украине
всу
украина
иностранные наемники
https://1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post."Хотя официальные данные не слишком конкретны, около двадцати тысяч иностранцев пятидесяти национальностей составляют международный легион Украины", — отмечается в статье.Согласно сведениям, которые получит автор публикации, Вашингтон, Лондон и Париж направили в зону боевых действий не только военных советников, но и подразделения специального назначения. Кроме того, отмечается, что ЦРУ спонсирует и формирует запутанную сеть шпионских баз в соседней с Россией стране.Следственный комитет России уже расследует уголовные дела в отношении почти шестисот наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. Среди установленных лиц – американцы, грузины и британцы. Одному гражданину Грузии уже был вынесен приговор.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, иностранные наемники
17:32 28.02.2024 (обновлено: 17:35 28.02.2024)
 
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ

WP: на Украине уже воюют более 20 тысяч иностранных наемников 50 национальностей

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. По заверениям Киева в рядах Вооружённых сил Украины насчитываются десятки тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post.
"Хотя официальные данные не слишком конкретны, около двадцати тысяч иностранцев пятидесяти национальностей составляют международный легион Украины", — отмечается в статье.
Согласно сведениям, которые получит автор публикации, Вашингтон, Лондон и Париж направили в зону боевых действий не только военных советников, но и подразделения специального назначения. Кроме того, отмечается, что ЦРУ спонсирует и формирует запутанную сеть шпионских баз в соседней с Россией стране.
Следственный комитет России уже расследует уголовные дела в отношении почти шестисот наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. Среди установленных лиц – американцы, грузины и британцы. Одному гражданину Грузии уже был вынесен приговор.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАиностранные наемники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала