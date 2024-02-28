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Молдавские предприятия обяжут передать военным авто в случае мобилизации
Молдавские предприятия обяжут передать военным авто в случае мобилизации - 28.02.2024, ПРАЙМ
Молдавские предприятия обяжут передать военным авто в случае мобилизации
Автомобили, принадлежащие молдавским государственным предприятиям и экономическим агентам, в случае мобилизации должны быть переданы военным. Об этом заявили... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:58+0300
2024-02-28T17:58+0300
2024-02-28T17:58+0300
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КИШИНЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Автомобили, принадлежащие молдавским государственным предприятиям и экономическим агентам, в случае мобилизации должны быть переданы военным. Об этом заявили РИА новости в пресс-службе Министерства обороны страны.Ранее в мессенджерах появилась информация, что предприятия в молдавии получили предписание передать военным транспортные средства при мобилизации."Военно-территориальные центры ведут учет транспортных средств, находящихся в ведении экономических агентов и государственных учреждений... Минобороны призывает экономических агентов, государственные учреждения и граждан не спекулировать на эту тему", - сказано в сообщении.В Минобороны Молдавии подчеркнули, что такая работа проводится каждый год. Как добавили в ведомстве, акция проходит в соответствии с законом о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества от 2002 года. Документ предусматривает возможность реквизиции транспортных средств вместе с запчастями и топливом в случае объявления мобилизации.
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авто, молдавия
Молдавские предприятия обяжут передать военным авто в случае мобилизации
МО Молдавии: предприятия должны будут передать военным авто в случае мобилизации
КИШИНЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Автомобили, принадлежащие молдавским государственным предприятиям и экономическим агентам, в случае мобилизации должны быть переданы военным. Об этом заявили РИА новости в пресс-службе Министерства обороны страны.
Ранее в мессенджерах появилась информация, что предприятия в молдавии получили предписание передать военным транспортные средства при мобилизации.
"Военно-территориальные центры ведут учет транспортных средств, находящихся в ведении экономических агентов и государственных учреждений... Минобороны призывает экономических агентов, государственные учреждения и граждан не спекулировать на эту тему", - сказано в сообщении.
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В Минобороны Молдавии подчеркнули, что такая работа проводится каждый год. Как добавили в ведомстве, акция проходит в соответствии с законом о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества от 2002 года. Документ предусматривает возможность реквизиции транспортных средств вместе с запчастями и топливом в случае объявления мобилизации.