https://1prime.ru/20240228/845691494.html
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:13+0300
2024-02-28T19:13+0300
2024-02-28T19:13+0300
россия
авто
промышленность
https://1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%. Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.
https://1prime.ru/20240228/845688689.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84153/21/841532146_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_443bcf5c8ffa49e16becb4d4bbe4e6e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, промышленность
РОССИЯ, Авто, Промышленность
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
Росстат: производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата.
При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%.
Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу.
Молдавские предприятия обяжут передать военным авто в случае мобилизации
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря.
Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.