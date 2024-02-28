https://1prime.ru/20240228/845691494.html

Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов

Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов

Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:13+0300

2024-02-28T19:13+0300

2024-02-28T19:13+0300

россия

авто

промышленность

https://1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%. Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.

https://1prime.ru/20240228/845688689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, промышленность