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Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:13+0300
2024-02-28T19:13+0300
россия
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промышленность
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%. Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.
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россия, авто, промышленность
РОССИЯ, Авто, Промышленность
19:13 28.02.2024
 
Производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов

Росстат: производство легковых автомобилей в России в январе выросло на 90 процентов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Станция манеж"
Выставка Станция манеж - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата.
При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%.
Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу.
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17:58
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря.
Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.
 
РОССИЯАвтоПромышленность
 
 
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