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Иран нарастил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
Иран нарастил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки - 28.02.2024, ПРАЙМ
Иран нарастил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
Власти Ирана смогли нарастить производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки благодаря подписанным с российскими нефтяными компаниями соглашениям, заявил в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T22:14+0300
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ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Власти Ирана смогли нарастить производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки благодаря подписанным с российскими нефтяными компаниями соглашениям, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером РФ Александром Новаком по итогам 17-го заседания межправкомиссии Ирана и РФ. "Переговоры с российскими нефтяными компаниями ведутся Национальной иранской нефтяной компанией уже несколько месяцев, и на данный момент с этими компаниями из РФ подписан контракт на разработку 8 иранских нефтяных месторождений, которые стали результатом прироста более 200 тысяч баррелей нефти", - сказал Оуджи. Он также отметил, что переговоры с российскими компаниями о подписании контрактов на разработку новых нефтяных и газовых месторождений в Иране за последние три дня достигли финальной стадии. По его словам, "в ближайшем будущем мы увидим подписание новых контрактов". Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле 2022 года подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.
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иран, россия, промышленность, нефть
ИРАН, РОССИЯ, Промышленность, Нефть
Иран нарастил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
Иран нарастил производство нефти на 200 тыс б/с благодаря соглашениям с Россией
ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Власти Ирана смогли нарастить производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки благодаря подписанным с российскими нефтяными компаниями соглашениям, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером РФ Александром Новаком по итогам 17-го заседания межправкомиссии Ирана и РФ.
"Переговоры с российскими нефтяными компаниями ведутся Национальной иранской нефтяной компанией уже несколько месяцев, и на данный момент с этими компаниями из РФ подписан контракт на разработку 8 иранских нефтяных месторождений, которые стали результатом прироста более 200 тысяч баррелей нефти", - сказал Оуджи.
Он также отметил, что переговоры с российскими компаниями о подписании контрактов на разработку новых нефтяных и газовых месторождений в Иране за последние три дня достигли финальной стадии. По его словам, "в ближайшем будущем мы увидим подписание новых контрактов".
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле 2022 года подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.