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Минпромторг назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Mercedes
Минпромторг назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Mercedes - 28.02.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Mercedes
Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:03+0300
2024-02-28T15:03+0300
2024-02-28T15:03+0300
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ. Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.
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россия, mercedes, завод, авто
РОССИЯ, Mercedes, завод, Авто
Минпромторг назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Mercedes
Мантуров: выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes в РФ должен начаться в этом году
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ.
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Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.