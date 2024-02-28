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В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине

В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине

Наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:49+0300

2024-02-28T10:49+0300

2024-02-28T10:58+0300

россия

госдума

военные

спецоперация на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - ПРАЙМ. Наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с агентством РИА Новости."В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - отметил парламентарий.Белик заметил, что западные страны не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, а видят его как возможность испытывать оружие и новые военные тактики. Он заключил, что поставки оружия западных стран в Украину происходят не для помощи этой стране, а для обеспечения безопасности своих собственных интересов.Ранее издание Financial Times передавало, что на Украине размещен западный спецназ. Информация появилась после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников Парижа направить военных в зону боевых действий.

https://1prime.ru/20240227/nato-844578636.html

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россия, госдума, военные, украина