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В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине
В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине
Наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:49+0300
2024-02-28T10:49+0300
2024-02-28T10:58+0300
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госдума
военные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - ПРАЙМ. Наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с агентством РИА Новости."В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - отметил парламентарий.Белик заметил, что западные страны не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, а видят его как возможность испытывать оружие и новые военные тактики. Он заключил, что поставки оружия западных стран в Украину происходят не для помощи этой стране, а для обеспечения безопасности своих собственных интересов.Ранее издание Financial Times передавало, что на Украине размещен западный спецназ. Информация появилась после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников Парижа направить военных в зону боевых действий.
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россия, госдума, военные, украина
РОССИЯ, Госдума, военные, Спецоперация на Украине, УКРАИНА
В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине
Депутат Госдумы Белик назвал неудивительным присутствие западного спецназа на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - ПРАЙМ. Наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с агентством РИА Новости.
"В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - отметил парламентарий.
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
Белик заметил, что западные страны не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, а видят его как возможность испытывать оружие и новые военные тактики. Он заключил, что поставки оружия западных стран в Украину происходят не для помощи этой стране, а для обеспечения безопасности своих собственных интересов.
Ранее издание Financial Times передавало, что на Украине размещен западный спецназ. Информация появилась после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников Парижа направить военных в зону боевых действий.