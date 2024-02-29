https://1prime.ru/20240229/845697952.html

Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон

Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон - 29.02.2024, ПРАЙМ

Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о сложной ситуации на фронте. Такое мнение в беседе с... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T06:54+0300

2024-02-29T06:54+0300

2024-02-29T06:55+0300

эксперт

эммануэль макрон

мнение

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о сложной ситуации на фронте. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.В частности, он заявил: "Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем".Эксперт считает, что заявление французского лидера о возможной отправке европейского военного контингента на Украину отражает настроения элит Брюсселя, которые располагают информацией о том, что страны Запада быстро теряют контроль над конфликтом."Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки, - отметил Меркурис. - Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это (отправку европейского военного контингента на Украину – прим. ред.)".В понедельник в Париже состоялась созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На мероприятие были приглашены лидеры порядка десяти государств, в том числе Германии, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов. По итогам встречи французский лидер заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсус не был достигнут. Приэтом Макрон подчеркнул, что что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти ряда стран Европы заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

https://1prime.ru/20240227/844587909.html

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