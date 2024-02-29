Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845697952.html
Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон
Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон - 29.02.2024, ПРАЙМ
Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о сложной ситуации на фронте. Такое мнение в беседе с... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T06:54+0300
2024-02-29T06:55+0300
эксперт
эммануэль макрон
мнение
https://1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:80:1721:1048_1920x0_80_0_0_6378773e90ac24f456e65c5c8bfd1cd8.jpg
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о сложной ситуации на фронте. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.В частности, он заявил: "Паника Макрона &lt;...&gt; наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем".Эксперт считает, что заявление французского лидера о возможной отправке европейского военного контингента на Украину отражает настроения элит Брюсселя, которые располагают информацией о том, что страны Запада быстро теряют контроль над конфликтом."Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки, - отметил Меркурис. - Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это (отправку европейского военного контингента на Украину – прим. ред.)".В понедельник в Париже состоялась созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На мероприятие были приглашены лидеры порядка десяти государств, в том числе Германии, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов. По итогам встречи французский лидер заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсус не был достигнут. Приэтом Макрон подчеркнул, что что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти ряда стран Европы заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
https://1prime.ru/20240227/844587909.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксперт, эммануэль макрон, мнение
Эксперт, Эммануэль Макрон, мнение
06:54 29.02.2024 (обновлено: 06:55 29.02.2024)
 
Британский военный эксперт объяснил, почему "запаниковал" Макрон

Аналитик Меркурис: Макрон запаниковал из-за данных о сложной ситуации на фронте

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о сложной ситуации на фронте. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
В частности, он заявил: "Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем".
Эксперт считает, что заявление французского лидера о возможной отправке европейского военного контингента на Украину отражает настроения элит Брюсселя, которые располагают информацией о том, что страны Запада быстро теряют контроль над конфликтом.
"Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки, - отметил Меркурис. - Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это (отправку европейского военного контингента на Украину – прим. ред.)".
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
27 февраля, 15:28
В понедельник в Париже состоялась созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На мероприятие были приглашены лидеры порядка десяти государств, в том числе Германии, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов. По итогам встречи французский лидер заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсус не был достигнут. Приэтом Макрон подчеркнул, что что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день власти ряда стран Европы заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
 
ЭкспертЭммануэль Макронмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала