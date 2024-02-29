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Движение вверх. Индекс Мосбиржи стремится к максимумам - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Движение вверх. Индекс Мосбиржи стремится к максимумам
Движение вверх. Индекс Мосбиржи стремится к максимумам - 29.02.2024, ПРАЙМ
Движение вверх. Индекс Мосбиржи стремится к максимумам
Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,56% (до 3227 п.), индекс РТС показал более выраженную восходящую динамику, повысившись на 1,6% (до 1115 п.) на фоне... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:36+0300
2024-02-29T09:08+0300
московская биржа
курс доллара
мнения аналитиков
https://1prime.ru/img/sharing/article/845700008.jpg?1709186908
Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,56% (до 3227 п.), индекс РТС показал более выраженную восходящую динамику, повысившись на 1,6% (до 1115 п.) на фоне укрепления рубля к доллару до 91,1500 рубля и к евро до 98,9900 рубля. Поддержку национальной валюте оказало увеличение продаж валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в среду налоговый период завершился, и дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным.В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели акции строительных компаний без каких-либо корпоративных новостей. Мы полагаем, что бумаги застройщиков с начала 2024 года демонстрируют уверенный рост на фоне рекордных объемов продаж прошлого года, хотя в 2023 году сектор оказался среди аутсайдеров фондового рынка. Мы ожидаем, что позитив в акциях девелоперов будет краткосрочным, поскольку рост цен, высокие ставки и ужесточение условий по льготной ипотеке делает жилье все более недоступным для россиян.Из корпоративных новостей выделим следующее:Котировки нефти марки Brent вчера в течение дня преодолели $84 за баррель, но не смогли удержаться на траектории роста и к утру четверга опустились ниже $83 за баррель. Тем не менее в пользу возобновления повышательной динамики цен на "черное золото" выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако заметим, что до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 млн и 11 млн баррелей, соответственно, не говоря о том, что на более широком временном горизонте запасы остаются на исторически низких значениях.Сегодня ожидается публикация результатов "Полюса" и заседание совета директоров "Распадской" по дивидендам. До открытия российского рынка зарубежные торговые площадки не показывают единой динамики, и мы полагаем, что индекс Мосбиржи может продолжить движение вверх по направлению к годовым максимумам в области 3270 пунктов.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
московская биржа, курс доллара, мнения аналитиков
Московская биржа, курс доллара, Мнения аналитиков
08:36 29.02.2024 (обновлено: 09:08 29.02.2024)
 

Движение вверх. Индекс Мосбиржи стремится к максимумам

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,56% (до 3227 п.), индекс РТС показал более выраженную восходящую динамику, повысившись на 1,6% (до 1115 п.) на фоне укрепления рубля к доллару до 91,1500 рубля и к евро до 98,9900 рубля. Поддержку национальной валюте оказало увеличение продаж валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в среду налоговый период завершился, и дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели акции строительных компаний без каких-либо корпоративных новостей. Мы полагаем, что бумаги застройщиков с начала 2024 года демонстрируют уверенный рост на фоне рекордных объемов продаж прошлого года, хотя в 2023 году сектор оказался среди аутсайдеров фондового рынка. Мы ожидаем, что позитив в акциях девелоперов будет краткосрочным, поскольку рост цен, высокие ставки и ужесточение условий по льготной ипотеке делает жилье все более недоступным для россиян.
Из корпоративных новостей выделим следующее:
  • инвесторы негативно восприняли сообщение о возможной допэмиссии акций "Позитива" в 2024 году;
  • акции "Новатэка" остаются под давлением из-за санкций, которые препятствуют получению газовозов для начала отгрузок СПГ с "Арктик СПГ-2";
  • "Русагро" планирует начать поставки в Китай уже в марте;
  • ЮГК объявило о росте выручки на 19% (до 68 млрд руб.) в 2023 году за счет увеличения средней цены реализации и валютной переоценки, при том что производство золота упало на 6,8% из-за снижения содержания золота на Кочкарском месторождении и сдвига сроков начала производства на месторождении "Высокое". Компания не ожидает проблем от санкций и рассчитывает увеличить производство по итогам 2024 года на 20-30%, заявил финансовый директор ЮГК.
Котировки нефти марки Brent вчера в течение дня преодолели $84 за баррель, но не смогли удержаться на траектории роста и к утру четверга опустились ниже $83 за баррель. Тем не менее в пользу возобновления повышательной динамики цен на "черное золото" выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако заметим, что до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 млн и 11 млн баррелей, соответственно, не говоря о том, что на более широком временном горизонте запасы остаются на исторически низких значениях.
Сегодня ожидается публикация результатов "Полюса" и заседание совета директоров "Распадской" по дивидендам. До открытия российского рынка зарубежные торговые площадки не показывают единой динамики, и мы полагаем, что индекс Мосбиржи может продолжить движение вверх по направлению к годовым максимумам в области 3270 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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