Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы

Вчера, 28 февраля, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля. На динамику рубля оказали влияние несколько факторов. Во-первых, в последний день уплаты налогов российские экспортеры продавали валютную выручку для исполнения налоговых обязательств перед бюджетом. Это увеличило предложение валюты на внутреннем рынке. Во-вторых, заявление ЦБ РФ о том, что отмена указа о принудительной конвертации валютной выручки крупнейшими экспортерами не окажет существенного давления на курс, позитивно восприняли инвесторы. В-третьих, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ постепенно ведет к снижению импортозависимости российской экономики и импорта в рублевом выражении. Это также благоприятно сказывается на курсе национальной валюты. Что касается нефти марки Brent, ее цена 28 февраля снизилась до $81,84 за баррель после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. Однако при этом сократились запасы бензина и дистиллятов, что говорит об устойчивом внутреннем спросе. В целом ситуация на рынке остается достаточно стабильной. Накопление запасов в данном случае произошло в основном за счет стратегического нефтяного резерва (SPR). Коммерческие запасы нефти без учета SPR, напротив, сократились примерно на 3 млн баррелей. По нефти вероятен рост цен до $84, а затем до $87,5 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. Несмотря на завершение налогового периода по курсу доллара ожидаю снижения к зоне 90,00-90,50 руб.Индекс Мосбиржи 0,56%, до 3227,05 п., индекс РТС - на 1,60%, до 1114,87 п. Покупатели продолжают выкупать подешевевшие акции после введения нового пакета санкций против России. Если восходящая динамика сохранится, то ждем восстановления до 3248. Рост индекса Мосбиржи сдерживается укрепление рубля.
Вчера, 28 февраля, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля. На динамику рубля оказали влияние несколько факторов.
Во-первых, в последний день уплаты налогов российские экспортеры продавали валютную выручку для исполнения налоговых обязательств перед бюджетом. Это увеличило предложение валюты на внутреннем рынке.
Во-вторых, заявление ЦБ РФ о том, что отмена указа о принудительной конвертации валютной выручки крупнейшими экспортерами не окажет существенного давления на курс, позитивно восприняли инвесторы.
В-третьих, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ постепенно ведет к снижению импортозависимости российской экономики и импорта в рублевом выражении. Это также благоприятно сказывается на курсе национальной валюты.
Что касается нефти марки Brent, ее цена 28 февраля снизилась до $81,84 за баррель после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. Однако при этом сократились запасы бензина и дистиллятов, что говорит об устойчивом внутреннем спросе. В целом ситуация на рынке остается достаточно стабильной.
Накопление запасов в данном случае произошло в основном за счет стратегического нефтяного резерва (SPR). Коммерческие запасы нефти без учета SPR, напротив, сократились примерно на 3 млн баррелей.
По нефти вероятен рост цен до $84, а затем до $87,5 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. Несмотря на завершение налогового периода по курсу доллара ожидаю снижения к зоне 90,00-90,50 руб.
Индекс Мосбиржи 0,56%, до 3227,05 п., индекс РТС - на 1,60%, до 1114,87 п. Покупатели продолжают выкупать подешевевшие акции после введения нового пакета санкций против России. Если восходящая динамика сохранится, то ждем восстановления до 3248. Рост индекса Мосбиржи сдерживается укрепление рубля.
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