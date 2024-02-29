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Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы
Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы - 29.02.2024, ПРАЙМ
Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы
Вчера, 28 февраля, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля. На... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:59+0300
2024-02-29T08:59+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
валютная выручка
https://1prime.ru/img/sharing/article/845700945.jpg?1709186367
Вчера, 28 февраля, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля. На динамику рубля оказали влияние несколько факторов. Во-первых, в последний день уплаты налогов российские экспортеры продавали валютную выручку для исполнения налоговых обязательств перед бюджетом. Это увеличило предложение валюты на внутреннем рынке. Во-вторых, заявление ЦБ РФ о том, что отмена указа о принудительной конвертации валютной выручки крупнейшими экспортерами не окажет существенного давления на курс, позитивно восприняли инвесторы. В-третьих, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ постепенно ведет к снижению импортозависимости российской экономики и импорта в рублевом выражении. Это также благоприятно сказывается на курсе национальной валюты. Что касается нефти марки Brent, ее цена 28 февраля снизилась до $81,84 за баррель после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. Однако при этом сократились запасы бензина и дистиллятов, что говорит об устойчивом внутреннем спросе. В целом ситуация на рынке остается достаточно стабильной. Накопление запасов в данном случае произошло в основном за счет стратегического нефтяного резерва (SPR). Коммерческие запасы нефти без учета SPR, напротив, сократились примерно на 3 млн баррелей. По нефти вероятен рост цен до $84, а затем до $87,5 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. Несмотря на завершение налогового периода по курсу доллара ожидаю снижения к зоне 90,00-90,50 руб.Индекс Мосбиржи 0,56%, до 3227,05 п., индекс РТС - на 1,60%, до 1114,87 п. Покупатели продолжают выкупать подешевевшие акции после введения нового пакета санкций против России. Если восходящая динамика сохранится, то ждем восстановления до 3248. Рост индекса Мосбиржи сдерживается укрепление рубля.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи, валютная выручка
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи, валютная выручка
08:59 29.02.2024
 

Неизбежность: он дешевеет на исходе зимы

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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Вчера, 28 февраля, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля. На динамику рубля оказали влияние несколько факторов.

Во-первых, в последний день уплаты налогов российские экспортеры продавали валютную выручку для исполнения налоговых обязательств перед бюджетом. Это увеличило предложение валюты на внутреннем рынке.

Во-вторых, заявление ЦБ РФ о том, что отмена указа о принудительной конвертации валютной выручки крупнейшими экспортерами не окажет существенного давления на курс, позитивно восприняли инвесторы.

В-третьих, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ постепенно ведет к снижению импортозависимости российской экономики и импорта в рублевом выражении. Это также благоприятно сказывается на курсе национальной валюты.

Что касается нефти марки Brent, ее цена 28 февраля снизилась до $81,84 за баррель после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. Однако при этом сократились запасы бензина и дистиллятов, что говорит об устойчивом внутреннем спросе. В целом ситуация на рынке остается достаточно стабильной.

Накопление запасов в данном случае произошло в основном за счет стратегического нефтяного резерва (SPR). Коммерческие запасы нефти без учета SPR, напротив, сократились примерно на 3 млн баррелей.

По нефти вероятен рост цен до $84, а затем до $87,5 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. Несмотря на завершение налогового периода по курсу доллара ожидаю снижения к зоне 90,00-90,50 руб.

Индекс Мосбиржи 0,56%, до 3227,05 п., индекс РТС - на 1,60%, до 1114,87 п. Покупатели продолжают выкупать подешевевшие акции после введения нового пакета санкций против России. Если восходящая динамика сохранится, то ждем восстановления до 3248. Рост индекса Мосбиржи сдерживается укрепление рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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