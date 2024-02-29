Тенденция сохранится: рубль поможет рынку

Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в среду, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 82,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию статистики по индексам расходов на личное потребление в США и предварительных данных по инфляции в Германии.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 3 227 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций на российском рынке на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть. При этом дополнительным фактором поддержки рублевого сегмента рынка может выступить некоторое ослабление национальной валюты. В результате, преобладание покупок в российских акция может способствовать выходу индекса Мосбиржи в ходе сессии в район 3 250 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют до 0,2%, торгуясь в районе 91,3, 99 и 12,63 рубля соответственно. Отметим, что в ходе сессии рубль будет поддерживать стабильная ситуация в ценах на нефть. При этом поддержка со стороны экспортеров снизится – на фоне прохождения пика налоговых выплат они сократят предложение иностранных валют. В результате, по итогам дня позиции рубля могут ухудшиться, а пара доллар/рубль сделает шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в среду, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 82,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию статистики по индексам расходов на личное потребление в США и предварительных данных по инфляции в Германии.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 3 227 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций на российском рынке на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть. При этом дополнительным фактором поддержки рублевого сегмента рынка может выступить некоторое ослабление национальной валюты. В результате, преобладание покупок в российских акция может способствовать выходу индекса Мосбиржи в ходе сессии в район 3 250 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют до 0,2%, торгуясь в районе 91,3, 99 и 12,63 рубля соответственно. Отметим, что в ходе сессии рубль будет поддерживать стабильная ситуация в ценах на нефть. При этом поддержка со стороны экспортеров снизится – на фоне прохождения пика налоговых выплат они сократят предложение иностранных валют. В результате, по итогам дня позиции рубля могут ухудшиться, а пара доллар/рубль сделает шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
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