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Киев теряет шансы на помощь США: лидер республиканцев решил покинуть сенат
Киев теряет шансы на помощь США: лидер республиканцев решил покинуть сенат - 29.02.2024, ПРАЙМ
Киев теряет шансы на помощь США: лидер республиканцев решил покинуть сенат
Решение лидера Республиканской партии в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре нынешнего года может снизить шансы Украины на получение... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:49+0300
2024-02-29T09:49+0300
2024-02-29T09:50+0300
спецоперация на украине
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сенат
республиканская партия
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Решение лидера Республиканской партии в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре нынешнего года может снизить шансы Украины на получение американской военной помощи США, пишет издание Politico.В среду 82-летний Макконнелл сообщил, что намерен в ноябре покинуть пост лидера республиканцев в сенате. По его заявлению, он дольше кого бы то ни было в истории Соединенных Штатов находился на посту лидера республиканской фракции в сенате.Как считают авторы Politico, "внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины".В статье подчеркивается, что последние два года Макконнелл неизменно призывал оказывать финансовую помощь и поставлять оружие Украине и, будучи главой фракции республиканце, тесно сотрудничал с лидерами демократов, чтобы сенат принял новый пакет помощи Киеву.Издание отмечает со Ссылаясь на сенатора-республиканца от штата Огайо Джея Ди Вэнса, авторы статьи предполагают, что с уходом Макконнелла сенаторы от Республиканской партии "несколько изменят" свои взгляды на выделение средств Украине."По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что, независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", - передает Politico слова сенатора Вэнса.Из-за сопротивления республиканского большинства в палате представителей конгресс никак не может поддержать запрос Белого дома о новых средствах для финансирования Украины. Выделенные ранее ассигнования закончились в конце 2023 года. На сегодняшний день на Украину поступают лишь части ранее согласованных пакетов военной помощи США в исполнение предыдущих контрактов.Российское руководство считает, что поставки оружия и боеприпасов киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел Росси Сергей Лавров, любые грузы с вооружение для Украины являются законными целями для российских войск.
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сша, сенат, республиканская партия, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, сенат, Республиканская партия, помощь Украине
Киев теряет шансы на помощь США: лидер республиканцев решил покинуть сенат
Politico: уход лидера республиканцев из сената негативно отразится на Украине
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ.
Решение лидера Республиканской партии в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре нынешнего года может снизить шансы Украины на получение американской военной помощи США, пишет издание Politico
.
В среду 82-летний Макконнелл сообщил, что намерен в ноябре покинуть пост лидера республиканцев в сенате. По его заявлению, он дольше кого бы то ни было в истории Соединенных Штатов находился на посту лидера республиканской фракции в сенате.
Как считают авторы Politico, "внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины".
В статье подчеркивается, что последние два года Макконнелл неизменно призывал оказывать финансовую помощь и поставлять оружие Украине и, будучи главой фракции республиканце, тесно сотрудничал с лидерами демократов, чтобы сенат принял новый пакет помощи Киеву.
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине
Издание отмечает со Ссылаясь на сенатора-республиканца от штата Огайо Джея Ди Вэнса, авторы статьи предполагают, что с уходом Макконнелла сенаторы от Республиканской партии "несколько изменят" свои взгляды на выделение средств Украине.
"По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что, независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", - передает Politico слова сенатора Вэнса.
Из-за сопротивления республиканского большинства в палате представителей конгресс никак не может поддержать запрос Белого дома о новых средствах для финансирования Украины. Выделенные ранее ассигнования закончились в конце 2023 года. На сегодняшний день на Украину поступают лишь части ранее согласованных пакетов военной помощи США в исполнение предыдущих контрактов.
Российское руководство считает, что поставки оружия и боеприпасов киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел Росси Сергей Лавров, любые грузы с вооружение для Украины являются законными целями для российских войск.