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"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Отправка зарубежных армий на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, считает британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:50+0300
2024-02-29T10:50+0300
2024-02-29T10:59+0300
запад
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Отправка зарубежных армий на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, считает британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен. Об этом он заявил в эфире The David Kurten Show."Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — ред.) войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — подчеркнул он, а также добавил, что Западу следует всеми силами пытаться избежать обострения отношений с Москвой, но, вместо этого лишь ухудшает ситуацию, отправляя различные виды вооружений, а теперь еще и обсуждает ввод западного военного контингента."Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация", — резюмировал политик.Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.
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запад, украина, великобритания
ЗАПАД, УКРАИНА, Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Британский политик Куртен: отправка войск на Украину приведет Запад к войне
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости.
Отправка зарубежных армий на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, считает британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен. Об этом он заявил
в эфире The David Kurten Show.
"Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — ред.) войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — подчеркнул он, а также добавил, что Западу следует всеми силами пытаться избежать обострения отношений с Москвой, но, вместо этого лишь ухудшает ситуацию, отправляя различные виды вооружений, а теперь еще и обсуждает ввод западного военного контингента.
"Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация", — резюмировал политик.
Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.