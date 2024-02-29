https://1prime.ru/20240229/845707401.html

Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России

Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России

ООО "Дунфэн мотор рус", официальный представитель китайской компании Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей из-за отсутствия должной работы... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:55+0300

2024-02-29T10:55+0300

2024-02-29T10:55+0300

китайские автомобили

dongfeng

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. ООО "Дунфэн мотор рус", официальный представитель китайской компании Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей из-за отсутствия должной работы устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 209 автомобилей Dongfeng DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме", - уточнили в ведомстве. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено замена УВЭОС на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, добавили там. Уполномоченные представители ООО "Дунфэн мотор рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, заключили в Росстандарте.

https://1prime.ru/20240220/843120546.html

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китайские автомобили, dongfeng