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Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России
Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России
ООО "Дунфэн мотор рус", официальный представитель китайской компании Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей из-за отсутствия должной работы... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:55+0300
2024-02-29T10:55+0300
китайские автомобили
dongfeng
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. ООО "Дунфэн мотор рус", официальный представитель китайской компании Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей из-за отсутствия должной работы устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 209 автомобилей Dongfeng DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме", - уточнили в ведомстве. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено замена УВЭОС на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, добавили там. Уполномоченные представители ООО "Дунфэн мотор рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, заключили в Росстандарте.
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китайские автомобили, dongfeng
китайские автомобили, DONGFENG
10:55 29.02.2024
 
Dongfeng отозвал 209 автомобилей из России

Dongfeng отозвал 209 авто из России из-за проблем с устройством вызова экстренных служб

© Фото : DongfengВнедорожник Paladin
Внедорожник Paladin - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : Dongfeng
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. ООО "Дунфэн мотор рус", официальный представитель китайской компании Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей из-за отсутствия должной работы устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 209 автомобилей Dongfeng DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
"Причина отзыва транспортных средств: выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме", - уточнили в ведомстве.
На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено замена УВЭОС на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, добавили там.
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20 февраля, 15:25
Уполномоченные представители ООО "Дунфэн мотор рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, заключили в Росстандарте.
 
китайские автомобилиDONGFENG
 
 
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