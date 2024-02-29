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В зоне СВО нет российских призывников, заявил экс-глава Минобороны - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В зоне СВО нет российских призывников, заявил экс-глава Минобороны
В зоне СВО нет российских призывников, заявил экс-глава Минобороны - 29.02.2024, ПРАЙМ
В зоне СВО нет российских призывников, заявил экс-глава Минобороны
В зоне специальной военной операции нет и быть не может российских призывников, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента страны,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:21+0300
2024-02-29T11:21+0300
спецоперация на украине
россия
сво
призыв на военную службу
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В зоне специальной военной операции нет и быть не может российских призывников, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента страны, бывший глава Минобороны Сергей Иванов.Он подчеркнул, что никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может. По словам Иванова, армия стала другой, половина как минимум уже контрактная."У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - рассказал он.Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 годы.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, сво, призыв на военную службу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, призыв на военную службу
11:21 29.02.2024
 
В зоне СВО нет российских призывников, заявил экс-глава Минобороны

Экс-глава Минобороны Иванов: никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В зоне специальной военной операции нет и быть не может российских призывников, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента страны, бывший глава Минобороны Сергей Иванов.
Он подчеркнул, что никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может. По словам Иванова, армия стала другой, половина как минимум уже контрактная.
"У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - рассказал он.
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2 февраля, 15:03
Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 годы.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСВОпризыв на военную службу
 
 
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