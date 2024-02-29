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СМИ раскрыли главные опасения Киева - 29.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли главные опасения Киева
СМИ раскрыли главные опасения Киева - 29.02.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли главные опасения Киева
Украинское правительство тревожится, что российская армия летом прорвет оборону, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:19+0300
2024-02-29T15:57+0300
украина
оборона
россия
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Украинское правительство тревожится, что российская армия летом прорвет оборону, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники."Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету", — указано в заголовке одной из статей.Источник, знакомый со мнением официальных лиц в Киеве, указал, что успехи Москвы на передовой могут набрать активно набрать темп к лету, если сторонники киевского режима не увеличат размер траншей военной помощи."Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными", — написано в материале.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска ушли в оборону. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, оборона, россия
УКРАИНА, оборона, РОССИЯ, Спецоперация на Украине
15:19 29.02.2024 (обновлено: 15:57 29.02.2024)
 
СМИ раскрыли главные опасения Киева

Bloomberg: киевский режим беспокоится, что Россия уже к лету прорвет украинскую оборону

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Украинское правительство тревожится, что российская армия летом прорвет оборону, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
"Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету", — указано в заголовке одной из статей.
Источник, знакомый со мнением официальных лиц в Киеве, указал, что успехи Москвы на передовой могут набрать активно набрать темп к лету, если сторонники киевского режима не увеличат размер траншей военной помощи.
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"Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными", — написано в материале.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска ушли в оборону. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАоборонаРОССИЯ
 
 
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