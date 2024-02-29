https://1prime.ru/20240229/845747629.html
Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России
Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России
Соединенные Штаты и НАТО "окрикнут" Хельсинки за разрешение Киеву использовать финское оружие для ударов по территории России, если финские власти не возьмут... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:09+0300
2024-02-29T18:09+0300
2024-02-29T18:11+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и НАТО "окрикнут" Хельсинки за разрешение Киеву использовать финское оружие для ударов по территории России, если финские власти не возьмут слова назад, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра указал, что Финляндия, отправляя Украине вооружение, не запрещала применять его по российской территории."Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", — отметил Косачев.Он добавил, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет данное разрешение.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240227/844604033.html
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Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России
Косачев: США могут окрикнуть Финляндию за разрешение Киеву наносить удары по России
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и НАТО "окрикнут" Хельсинки за разрешение Киеву использовать финское оружие для ударов по территории России, если финские власти не возьмут слова назад, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра указал, что Финляндия, отправляя Украине вооружение, не запрещала применять его по российской территории.
"Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", — отметил Косачев.
В Финляндии передумали закрывать русские школы
Он добавил, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет данное разрешение.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.