https://1prime.ru/20240229/845747629.html

Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России

Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Косачев: США окрикнут Хельсинки за разрешение наносить удары по России

Соединенные Штаты и НАТО "окрикнут" Хельсинки за разрешение Киеву использовать финское оружие для ударов по территории России, если финские власти не возьмут... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T18:09+0300

2024-02-29T18:09+0300

2024-02-29T18:11+0300

россия

финляндия

украина

оружие

https://1prime.ru/img/sharing/article/845747629.jpg?1709219502

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и НАТО "окрикнут" Хельсинки за разрешение Киеву использовать финское оружие для ударов по территории России, если финские власти не возьмут слова назад, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра указал, что Финляндия, отправляя Украине вооружение, не запрещала применять его по российской территории."Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", — отметил Косачев.Он добавил, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет данное разрешение.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240227/844604033.html

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, украина, оружие