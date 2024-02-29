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Великобритания нарастила производство автомобилей

Великобритания нарастила производство автомобилей - 29.02.2024, ПРАЙМ

Великобритания нарастила производство автомобилей

Производство автомобилей в Великобритании в январе увеличилось на 21% в годовом выражении - до 82 997 машин, свидетельствуют данные британского Общества... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:26+0300

2024-02-29T10:26+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в январе увеличилось на 21% в годовом выражении - до 82 997 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за январь выросло на 64,5% - до 20 059 машин, а на экспорт - на 11,6%, до 62 938 штук. "Положительное начало года для производства автомобилей в Великобритании является хорошим предзнаменованием для отрасли и многих тысяч людей, имеющих к ней отношение. Однако это не повод для успокоения, учитывая экономические трудности и геополитическую напряженность", - приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.

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великобритания, авто, выпуск, рост, новости