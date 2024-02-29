https://1prime.ru/20240229/avia-845707927.html

"Россия по-прежнему удивляет": в НАТО признали мощь российской авиации

"Россия по-прежнему удивляет": в НАТО признали мощь российской авиации - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Россия по-прежнему удивляет": в НАТО признали мощь российской авиации

Российские Воздушно-космические силы на границе со странами НАТО не поменяли тактику за последние два года, и ситуация на Украине ничего не изменила, рассказал... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:04+0300

2024-02-29T11:04+0300

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 фев- ПРАЙМ. Российские Воздушно-космические силы на границе со странами НАТО не поменяли тактику за последние два года, и ситуация на Украине ничего не изменила, рассказал эстонскому изданию ERR подполковник Свен Якоб, участвующий в миссиях альянса в Прибалтике.На протяжении двадцати лет альянс обеспечивает воздушную безопасность в странах Балтии. Рига, Вильнюс и Таллин не в состоянии сделать это самостоятельно. О значении миссии издание поговорило с подполковником немецких ВВС Свеном Якобом, у военного большой опыт работы в странах Балтии и Румынии.По словам Якоба, немецким военно-воздушным силам приходится реагировать на российские самолеты в среднем двадцать-тридцать раз. "Поразительно, что все осталось по-прежнему. Зимой это случается реже, летом чаще, но средний показатель сохраняется годами", — сказал Якоб.Изменились, однако, типы самолетов, курсирующих между внутренними областями России и Калининградом. "Россияне все еще могут нас удивить", — отметил подполковник. По его словам, непросто определить, намеренно или случайно самолеты нарушают правила при пролете над международными водами.В сентябре 2023-го истребители НАТО, размещенные на авиабазе Зокняй в Литве, 17 раз сопровождали российские военные самолеты у границы воздушного пространства республики, рассказали в литовском Министерстве обороны (МО). В марте два истребителя НАТО во время патрулирования перехватили несколько российских транспортных средств у границ Эстонии, сообщали британские ВВС.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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