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Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена - 29.02.2024, ПРАЙМ

Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, говорится в заключении... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:18+0300

2024-02-29T09:18+0300

2024-02-29T09:18+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О'Коннора ."У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений (проявляются в виде пятен на коже - ред.)", - следует из заключения.Кроме того, американскому лидеру было диагностировано "обструктивное апноэ сна", которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. У него также обнаружили артрит позвоночника, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, проявляющийся в "частых прочищениях горла".При этом черепные нервы и вестибулярная функция находятся в норме, а трепетание, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют, говорится в документе.В июне 2022 года Байден оступился, поднимаясь по трапу самолета. В том же месяце он упал с велосипеда. В феврале 2023 года он споткнулся и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы.Ранее в 2023 американские СМИ писалиь, глава государства все чаще носит теннисную обувь из-за частых падений на публике. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы он не спотыкался и не падал на публике на фоне приближающихся выборов.

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сша, джо байден, здоровье, новости