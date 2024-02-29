https://1prime.ru/20240229/putin-845719508.html

У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин

У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ

У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин

Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:54+0300

2024-02-29T12:54+0300

2024-02-29T13:00+0300

россия

владимир путин

послание путина федеральному собранию

новости

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Они (Запад - ред.) должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие - да и знают об этом, сейчас только я сказал - тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - отметил российский лидер.По словам главы государства, западные страны выбирают цели для нанесения ударов, поэтому России необходимо оружие. Тем не менее, слухи о намерении России атаковать Европу можно назвать бредом западных стран, заметил президент.Российский лидер также заметил, что вероятная отправка европейских солдат на Украину может привести к трагическим последствиям.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://1prime.ru/20240227/844582623.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости