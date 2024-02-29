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У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
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У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин
У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин
Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:54+0300
2024-02-29T13:00+0300
россия
владимир путин
послание путина федеральному собранию
новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Они (Запад - ред.) должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие - да и знают об этом, сейчас только я сказал - тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - отметил российский лидер.По словам главы государства, западные страны выбирают цели для нанесения ударов, поэтому России необходимо оружие. Тем не менее, слухи о намерении России атаковать Европу можно назвать бредом западных стран, заметил президент.Российский лидер также заметил, что вероятная отправка европейских солдат на Украину может привести к трагическим последствиям.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Новости
12:54 29.02.2024 (обновлено: 13:00 29.02.2024)
 
У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин

Путин: Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории Запада

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Они (Запад - ред.) должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие - да и знают об этом, сейчас только я сказал - тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - отметил российский лидер.
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27 февраля, 14:17
По словам главы государства, западные страны выбирают цели для нанесения ударов, поэтому России необходимо оружие. Тем не менее, слухи о намерении России атаковать Европу можно назвать бредом западных стран, заметил президент.
Российский лидер также заметил, что вероятная отправка европейских солдат на Украину может привести к трагическим последствиям.
В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
 
РОССИЯВладимир Путинпослание Путина Федеральному собраниюНовости
 
 
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