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СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240229/ukraine-845706361.html
СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли уже 68 единиц бронемашин Bradley, сообщает издание The National Interest. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:44+0300
2024-02-29T10:44+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины потеряли уже 68 единиц бронемашин Bradley, сообщает издание The National Interest."По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены", — сказано в публикации.По словам автора публикации, некоторые захваченные образцы бронетехники изучаются российскими военными для выявления их недостатков.В издании заключили, что захват вражеского оружия имеет важное значение, поскольку демонстрирует тот факт, что противник может быть побежден. "Обычно военные изучают захваченную вражескую технику за закрытыми дверями, однако Кремль посылает Западу явный сигнал о том, что он знает", - отметил автор публикации.В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что потери Украины в январе составили более 23 000 человек. Он также отметил, что Украина бросает в бой свои оставшиеся резервы и проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить развала обороны, в то время как российские части наступают и расширяют свою зону контроля.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240227/ukraine-844575775.html
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украина, всу, бронетехника
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, бронетехника
10:44 29.02.2024
 
СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине

The National Interest: ВСУ потеряли уже 68 единиц бронемашин Bradley

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины потеряли уже 68 единиц бронемашин Bradley, сообщает издание The National Interest.
"По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены", — сказано в публикации.
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27 февраля, 12:44
По словам автора публикации, некоторые захваченные образцы бронетехники изучаются российскими военными для выявления их недостатков.
В издании заключили, что захват вражеского оружия имеет важное значение, поскольку демонстрирует тот факт, что противник может быть побежден. "Обычно военные изучают захваченную вражескую технику за закрытыми дверями, однако Кремль посылает Западу явный сигнал о том, что он знает", - отметил автор публикации.
В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что потери Украины в январе составили более 23 000 человек. Он также отметил, что Украина бросает в бой свои оставшиеся резервы и проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить развала обороны, в то время как российские части наступают и расширяют свою зону контроля.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУбронетехника
 
 
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